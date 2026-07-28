Un greu din PNL îl atacă fără menajamente pe Bolojan, pe tema legii salarizării: "E de noaptea minții! O demență totală!"

Publicat 28 iul. 2026, 16:03 Actualizat 28 iul. 2026, 16:07

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, inițiator al Platformei Liberal‑Conservatoare din interiorul PNL, lansează un nou atac extrem de dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, acuzând haos total în gestionarea Legii salarizării și în modul în care partidul se raportează la propriul electorat.

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