Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Un greu din PNL îl atacă fără menajamente pe Bolojan, pe tema legii salarizării: "E de noaptea minții! O demență totală!"
Alin Tișe, președintele CJ
Publicat28 iul. 2026, 16:03
Actualizat28 iul. 2026, 16:07
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, inițiator al Platformei Liberal‑Conservatoare din interiorul PNL, lansează un nou atac extrem de dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, acuzând haos total în gestionarea Legii salarizării și în modul în care partidul se raportează la propriul electorat.
Citește și
- 15:47Miruță explică de ce Armata Română a început să doboare dronele care pătrund în spațiul aerian: „Au fost modernizate capabilitățile MApN”
- 15:36 Kelemen Hunor, către politicieni:”Nu avem guvern. Picioarele în găleata cu apă rece, la o parte cu meschinăriile”
- 15:01Cristian Vântu (senator AUR): „Solicit Guvernului interimar să renunțe la amenințarea și șantajarea personalului medical care a decis să protesteze prin grevă și să retragă imediat proiectul Legii salarizării în forma actuală”
- 14:23UDMR respinge Legea salarizării pentru care insistă Bolojan. Anunțul lui Cseke Atilla
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News