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Politica· 1 min citire

Un greu din PNL îl atacă fără menajamente pe Bolojan, pe tema legii salarizării: "E de noaptea minții! O demență totală!"

Alin Tișe, președintele CJ

Alin Tișe, președintele CJ

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iul. 2026, 16:03
Actualizat28 iul. 2026, 16:07

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, inițiator al Platformei Liberal‑Conservatoare din interiorul PNL, lansează un nou atac extrem de dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, acuzând haos total în gestionarea Legii salarizării și în modul în care partidul se raportează la propriul electorat.

Tișe: „Totul este ilogic și imbecil! Opriți-vă!”

Într-o posteare pe rețelele de socializare, Tișe critică modul în care PNL gestionează disputa internă și relația cu PSD, dar și efectele Legii salarizării asupra sistemului medical.

E de noaptea minții! O demență totală. Legea salarizării nemulțumește pe toată lumea.

Managerii incompetenți de spitale se pot destitui, fără ca asta să aibă legătură cu reducerea salariilor medicilor și angajaților din spitale.

Iar PNL se luptă cu PSD. Insistă. Mai nou se luptă cu românii. Distrug totul.
Totul este ilogic și imbecil! Opriți-vă!, a scris Tișe.

Noul său atac la adresa lui Ilie Bolojan amplifică tensiunile interne din partid, în contextul în care Platforma Liberal‑Conservatoare contestă direcția actuală a conducerii PNL și modul în care sunt gestionate reformele din sănătate.

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