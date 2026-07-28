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Politica· 2 min citire
Ilie Bolojan, întâlnire cu noul premier al Republicii Moldova. Pe agenda discuțiilor, securitatea, energia și aderarea la UE
Vasile Tofan (foto: profimedia)
Premierul interimar Ilie Bolojan îl va primi joi, la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Moldova, Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului.
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