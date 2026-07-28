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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan, întâlnire cu noul premier al Republicii Moldova. Pe agenda discuțiilor, securitatea, energia și aderarea la UE

Vasile Tofan (foto: profimedia)

Vasile Tofan (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 17:27

Premierul interimar Ilie Bolojan îl va primi joi, la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Moldova, Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului.

Prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, îl va primi joi, la Palatul Victoria, pe premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, care efectuează prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile se vor concentra pe situația de securitate din regiune, în contextul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, dar și pe efectele conflictului asupra securității și economiei celor două state.

Bolojan, discuții cu premierul Republicii Moldova despre securitate, energie și integrarea europeană

Pe agenda întrevederii se vor afla și stadiul proiectelor bilaterale, precum și modalitățile de accelerare a acestora, cu accent pe investițiile din domeniul transporturilor și energiei. Aceste proiecte urmăresc creșterea interconectării dintre cele două maluri ale Prutului și consolidarea capacității de răspuns la provocările actuale.

„Cei doi înalți oficiali vor aborda și aspectele legate de situația de securitate din regiune, pe fondul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum și consecințele acestui război în plan securitar și economic”, transmite Executivul.

Guvernul mai precizează că Ilie Bolojan va reitera sprijinul ferm al României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cei doi premieri vor discuta, totodată, măsuri concrete de asistență, coordonare diplomatică și cooperare sectorială necesare pentru avansarea parcursului european al Chișinăului.

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