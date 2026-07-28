Grindeanu, despre depunerea la senat a strategiei privind biodiversitatea: „Guvernul demis a înțeles că respectarea legii nu este opțională”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 17:45

Sorin Grindeanu afirmă că Guvernul demis a recunoscut „implicit” că strategia națională privind biodiversitatea trebuie aprobată prin Parlament, după ce o inițiativă legislativă pe acest subiect a fost înregistrată la Senat.

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