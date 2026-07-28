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Politica· 1 min citire

Grindeanu, despre depunerea la senat a strategiei privind biodiversitatea: „Guvernul demis a înțeles că respectarea legii nu este opțională”

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 17:45

Sorin Grindeanu afirmă că Guvernul demis a recunoscut „implicit” că strategia națională privind biodiversitatea trebuie aprobată prin Parlament, după ce o inițiativă legislativă pe acest subiect a fost înregistrată la Senat.

„Guvernul demis a înțeles până la urmă că respectarea legii nu este opțională. Tocmai s-a înregistrat la Senat o inițiativă legislativă care privește strategia privind biodiversitatea”, a transmis Sorin Grindeanu.

Grindeanu acuză Guvernul demis că a încercat să aprobe strategia prin hotărâre de guvern

Liderul PSD a susținut că depunerea proiectului reprezintă o „recunoaștere implicită a culpei” Executivului, acuzat că ar fi încercat să aprobe strategia prin hotărâre de guvern, săptămâna trecută, „cu încălcarea limitelor legale și constituționale”.

Potrivit lui Grindeanu, este vorba despre un jalon în valoare de 1 miliard de euro, care ar fi putut fi ratat din cauza modului în care Guvernul a încercat să adopte documentul.

„Vorbim în fapt de un jalon de 1 miliard de euro pe care riscam să îl ratăm din cauza obtuzității unor oameni care, prin ignoranța lor față de lege, vulnerabilizau tocmai banii pentru care pretind că se luptă”, a mai declarat acesta.

Sorin Grindeanu a precizat că proiectul va fi analizat „cu celeritate” în Parlament, instituție despre care spune că este forul competent pentru adoptarea strategiei.

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