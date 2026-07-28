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Politica· 2 min citire
Bolojan face un pas înapoi: retrage hotărârea de guvern privind biodiversitatea, contestată de PSD
Sorin Grindeanu si Ilie Bolojan (Inquam Photos)
Publicat28 iul. 2026, 19:07
Actualizat28 iul. 2026, 19:11
Premierul demis Ilie Bolojan a decis să retragă Hotărârea de Guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026–2030, proiect intens criticat de PSD. Strategia va fi transformată într-un proiect de lege, care a fost depus deja la Senat.
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