George Simion, atac la achizițiile militare prin SAFE: „Îngropăm munți de bani în tancuri care vor veni peste 10–15 ani”

Publicat 28 iul. 2026, 15:26 Sursă Realitatea PLUS

Declarații cruciale făcute de George Simion DUPĂ ÎNTÂLNIREA CU AMBASADORUL SUA. LIDERUL AUR S-A REFERIT LA noile achiziții de miliarde de euro pentru Apărare făcute de guvernarea Bolojan. Liderul AUR a sugerat că multe dintre contractele SAFE sunt date cu dedicație, în funcție de interesele politice. Totodată, George Simion a scos în evidență faptul că România a cumpărat tancuri, deși războaiele moderne se poartă prin mijloace noi, conform Realitatea PLUS.

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