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Politica· 1 min citire

Ciprian Ciucu, declarație explozivă: Regret că am candidat la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea

Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 07:25
SursăRealitatea PLUS

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, regretă faptul că a ales să candideze. Acesta a spus că probabil nu ar s-ar mai fi ales cu atâtea dosare penale.

Ciprian Ciucu: Am venit la o masă pusă. M-a pus dracu’, scuzați-mă, să candidez pe acești doi ani. Am găsit orașul cum l-am găsit, în timp ce trebuia să-i pun și osătura la punct.

Jurnalistă: Regretați acum că ați candidat?

Ciprian Cicu La nivel personal, da. La nivel public, nu. Pentru că... asta este, mi-am asumat această misiune. Adică, pentru mine era mult mai simplu să fiu primar de sector pentru că nu aveam nici dosare penale.

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