Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Ciprian Ciucu, declarație explozivă: Regret că am candidat la Primăria Capitalei
Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea
Publicat29 iul. 2026, 07:25
SursăRealitatea PLUS
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, regretă faptul că a ales să candideze. Acesta a spus că probabil nu ar s-ar mai fi ales cu atâtea dosare penale.
Citește și
- 09:33Schema prin care Dragoș Pîslaru ar fi primit o vilă de la RA-APPS. Este acuzat că și-a donat casele mamei
- 09:30Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Nu medicii mint! Sistemul sanitar este cel care strigă de ani de zile după ajutor”
- 09:11Halucinant! Un membru PNL cere împușcarea lui Sorin Grindeanu
- 08:56Cristian Vântu (senator AUR): „Cu medicii nu negociezi prin șantaj, Ilie!”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News