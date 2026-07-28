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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan, mesaj sfidător după ce a deblocat aproape 7.000 de posturi din sănătate: „Greva s-a bazat pe minciună și dezinformare”
Premierul Ilie Bolojan
Publicat28 iul. 2026, 23:05
Actualizat28 iul. 2026, 23:19
SursăRealitate Plus
Premierul interimar Ilie Bolojan menține tonul sfidător critic la adresa protestatarilor din sănătate, chiar și după ce a fost obligat să facă un pas înapoi și să aprobe deblocarea a aproape 8.000 de posturi în sistem, ca urmare a grevei de amploare declanșate de personalul medical.
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