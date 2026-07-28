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Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan, mesaj sfidător după ce a deblocat aproape 7.000 de posturi din sănătate: „Greva s-a bazat pe minciună și dezinformare”

Premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iul. 2026, 23:05
Actualizat28 iul. 2026, 23:19
SursăRealitate Plus

Premierul interimar Ilie Bolojan menține tonul sfidător critic la adresa protestatarilor din sănătate, chiar și după ce a fost obligat să facă un pas înapoi și să aprobe deblocarea a aproape 8.000 de posturi în sistem, ca urmare a grevei de amploare declanșate de personalul medical.

În declarațiile făcute după ședința de guvern, Bolojan a insistat să-și exprime opinia că greva din sănătate „s-a bazat pe minciună și dezinformare”, acuzând liderii sindicali că au transmis informații eronate în spațiul public.

Guvernul a aprobat deblocarea a peste 6.850 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță

Consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată, în primul rând, de ceea ce s-ar întâmpla dacă Legea salarizării ar fi adoptată. Și precizez, încă o dată, dacă s-ar adopta această lege niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea, așa cum au fost date toate asigurările de către miniștrii de resort, cât și de către ministrul Muncii, a afirmat Bolojan.

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