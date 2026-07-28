Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Guvernul a aprobat deblocarea a peste 6.850 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță
Ședință de guvern
Guvernul a aprobat, în ședința de marți seară, Memorandumul care permite organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Prin decizie sunt deblocate în total 6.850,75 de posturi în spitale și serviciile județene de ambulanță.
Citește și
- 19:07Bolojan face un pas înapoi: retrage hotărârea de guvern privind biodiversitatea, contestată de PSD
- 18:41Premierul Greciei l-a felicitat pe Christopher Nolan pentru succesul filmului „Odiseea”
- 17:45 Grindeanu, despre depunerea la senat a strategiei privind biodiversitatea: „Guvernul demis a înțeles că respectarea legii nu este opțională”
- 17:34Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Indigenii din România și strategia de biodiversitate adoptată de un Guvern interimar. Cine scrie, de fapt, politicile de mediu ale statului român?”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News