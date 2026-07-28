Guvernul a aprobat deblocarea a peste 6.850 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 20:54

Guvernul a aprobat, în ședința de marți seară, Memorandumul care permite organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Prin decizie sunt deblocate în total 6.850,75 de posturi în spitale și serviciile județene de ambulanță.

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