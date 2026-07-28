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Politica· 1 min citire

Guvernul a aprobat deblocarea a peste 6.850 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță

Ședință de guvern

Ședință de guvern

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 20:54

Guvernul a aprobat, în ședința de marți seară, Memorandumul care permite organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Prin decizie sunt deblocate în total 6.850,75 de posturi în spitale și serviciile județene de ambulanță.

Dintre acestea, 6.452 de posturi sunt alocate spitalelor finanțate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, iar 398,75 de posturi revin Serviciilor de Ambulanță Județene.

Cea mai mare parte a posturilor vizează asistenții medicali și personalul medical auxiliar, categorii considerate esențiale pentru funcționarea spitalelor și pentru intervențiile serviciilor de ambulanță.

Structura posturilor deblocate este următoarea:

  • 2.593 de posturi pentru asistenți medicali;

  • 2.567 de posturi pentru personal medical auxiliar, inclusiv infirmiere și brancardieri;

  • 1.433,75 de posturi pentru medici;

  • 257 de posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni.

„Aprobarea acestui Memorandum reprezintă un pas important pentru echilibrarea resursei umane din sistemul de sănătate și pentru asigurarea continuității actului medical în unitățile sanitare. Este o măsură necesară, însă demersurile pentru susținerea personalului medical și pentru eficientizarea sistemului sanitar trebuie continuate de o manieră predictibilă și fermă”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Decizia permite unităților sanitare și serviciilor de ambulanță să înceapă imediat procedurile de recrutare pentru posturile vacante.

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