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Politica· 1 min citire
Halucinant! Un membru PNL cere împușcarea lui Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu
Publicat29 iul. 2026, 09:11
SursăRealitatea PLUS
Un membru PNL cere împușcarea lui Sorin Grindeanu, într-un comentariu la o postare făcută de Ilie Bolojan, în care premierul se plânge că e hărțuit de PSD. Atentie, urmeaza informatii care va pot afecta emotional, in special minorii. „Dacă era în Rusia plonja voluntar de la etajul 10 în gol sau se îneca cu mâncare”, a scris Găgeanu Ionuț Silviu, pe pagina de socializare a premierului demis, potrivit Realitatea PLUS.
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