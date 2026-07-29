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Politica· 1 min citire

Halucinant! Un membru PNL cere împușcarea lui Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 09:11
SursăRealitatea PLUS

Un membru PNL cere împușcarea lui Sorin Grindeanu, într-un comentariu la o postare făcută de Ilie Bolojan, în care premierul se plânge că e hărțuit de PSD. Atentie, urmeaza informatii care va pot afecta emotional, in special minorii. „Dacă era în Rusia plonja voluntar de la etajul 10 în gol sau se îneca cu mâncare”, a scris Găgeanu Ionuț Silviu, pe pagina de socializare a premierului demis, potrivit Realitatea PLUS.

Acesta este membru al Partidului Național Liberal și șeful aripii de tineret a PNL din Păușești-Măglași, județul Vrancea. Potrivit presei, Găgeanu a fost înlocuit din comisia de supraveghere a alegerilor prezidențiale din 2025 din cauza unui posibil conflict de interese, deoarece unul dintre candidați era verișoara sa.

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