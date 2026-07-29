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Politica· 1 min citire
Dominic Fritz, surprins la o terasă din Timișoara în timp ce 50.000 de angajați din Sănătate erau în grevă generală - VIDEO
Dominic Fritz
Publicat29 iul. 2026, 08:26
SursăRealitatea PLUS
Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, a fost surprins marți, 28 iulie, la o terasă din oraș, alături de câțiva apropiați, în timp ce aproximativ 50.000 de angajați din Sănătate participau la greva generală declanșată la nivel național, conform Realitatea PLUS.
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