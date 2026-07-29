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Politica· 1 min citire

Dominic Fritz, surprins la o terasă din Timișoara în timp ce 50.000 de angajați din Sănătate erau în grevă generală - VIDEO

Dominic Fritz

Dominic Fritz

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 08:26
SursăRealitatea PLUS

Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, a fost surprins marți, 28 iulie, la o terasă din oraș, alături de câțiva apropiați, în timp ce aproximativ 50.000 de angajați din Sănătate participau la greva generală declanșată la nivel național, conform Realitatea PLUS.

În aproape 500 de spitale, operațiile, consultațiile și investigațiile care nu reprezentau urgențe au fost amânate. Liderul USR a părut relaxat, în contrast cu situația din unitățile medicale în care angajații protestau față de proiectul legii salarizării și blocarea angajărilor. Dominic Fritz nu a făcut, în contextul apariției de la terasă, declarații despre greva din spitale.

Greva generală a fost declanșată pe perioadă nedeterminată. Conform legii, o treime din personalul programat trebuie să asigure activitatea medicală de urgență pe durata protestului. Sindicatele susțin că proiectul legii salarizării ar putea provoca pierderi de până la 6.000 de lei pentru unele categorii de angajați. O altă nemulțumire este deficitul de personal, estimat la 30.000 de oameni la nivelul sistemului medical.

În seara protestului, Guvernul a aprobat deblocarea a peste 6.850 de posturi în spitalele publice și serviciile județene de ambulanță. Decizia permite unităților sanitare să înceapă procedurile de recrutare pentru posturile vacante.

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