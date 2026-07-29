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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, de Ziua Imnului Național: „Mesajul imnului rămâne la fel de actual pentru tinerele generații”
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a transmis, cu ocazia Zilei Imnului Național, că „Deșteaptă-te, române!” rămâne un simbol al demnității, unității și implicării civice, subliniind că mesajul imnului este „un imbold permanent la verticalitate și asumarea unor soluții curajoase”, mai ales pentru tineri.
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