Cristian Popescu Piedone, mesaj de Ziua Imnului Național: „Deșteaptă-te, române!” este un îndemn la implicare și responsabilitate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 11:06

Cristian Popescu Piedone a transmis, de Ziua Imnului Național, un mesaj în care a subliniat că „Deșteaptă-te, române!” reprezintă mai mult decât un cântec oficial, fiind un apel la demnitate, respect față de țară și implicare civică.

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