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Politica· 2 min citire

Irineu Darău, acuzat că promovează membri USR în companii de stat: controverse uriașe la Ministerul Economiei

Irineu Darău/ Facebook

Irineu Darău/ Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 11:43
SursăRealitatea PLUS

Ministrul Economiei, Irineu Darău, este acuzat că își numește membri de partid în consilii de administrație, deși în trecut critica PSD pentru numirile politice în instituțiile de stat. Dragoș Constantin, fost consilier al lui Clotilde Armand, s-ar afla în Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale, companie aflată în subordinea Ministerului Economiei, deși nu ar avea studii de specialitate. Din același consiliu ar face parte și membrul USR Mihai Ghinescu. Realitatea PLUS a solicitat puncte de vedere persoanelor menționate, însă nu a primit încă un răspuns.

Premierul Ilie Bolojan spune că nu mai sunt bani, că trebuie făcute tăieri de peste tot și că anvelopa salarială nu permite deblocarea posturilor vacante. Mai mult, în timp ce disponibilizările continuă atât în sectorul bugetar, cât și în cel privat, există și români fericiți.

Dragoș Constantin, fost consilier al lui Clotilde Armand și absolvent al Universității Naționale de Arte, a fost numit în Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale - companie de stat aflată în subordinea Ministerului Economiei, condus de Irineu Darău, ministru din partea USR.

Potrivit CV-ului său, Dragoș Constantin a fost, în perioada 2020–2021, membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare a Sectorului 1.

În perioada 2023–2024, a coordonat implementarea proiectului cu fonduri europene privind Strategia de Dezvoltare Durabilă și Smart City pentru Sectorul 1. De asemenea, în perioada 2023–2025, a fost membru în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Iluminat Public București, iar din 2025 este consilier al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Raluca Rogoze.

Potrivit informațiilor din CV-ul său, Dragoș Constantin nu are nici experiența necesară pentru industria respectivă și nici studii în acest sens.

Acesta a fost numit în Consiliul de Administrație al companiei începând cu data de 14 mai 2026, pentru un mandat de cinci luni.

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