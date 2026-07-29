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Politica· 2 min citire
Irineu Darău, acuzat că promovează membri USR în companii de stat: controverse uriașe la Ministerul Economiei
Irineu Darău/ Facebook
Publicat29 iul. 2026, 11:43
SursăRealitatea PLUS
Ministrul Economiei, Irineu Darău, este acuzat că își numește membri de partid în consilii de administrație, deși în trecut critica PSD pentru numirile politice în instituțiile de stat. Dragoș Constantin, fost consilier al lui Clotilde Armand, s-ar afla în Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale, companie aflată în subordinea Ministerului Economiei, deși nu ar avea studii de specialitate. Din același consiliu ar face parte și membrul USR Mihai Ghinescu. Realitatea PLUS a solicitat puncte de vedere persoanelor menționate, însă nu a primit încă un răspuns.
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