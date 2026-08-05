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Alertă în Franța! Prezervative retrase de pe piață din cauza unor riscuri majore

Prezervative

Prezervative

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 14:04

Autoritățile franceze au dispus retragerea de pe piață a unor prezervative comercializate sub marca „My Lubie”, după ce au identificat un risc microbiologic care le-ar putea compromite eficiența. Produsele au fost vândute inclusiv prin Amazon, Monoprix, farmacii și alte lanțuri de retail din Franța.

Site-ul guvernamental francez Rappel Conso a anunțat rechemarea unor prezervative din latex natural ultra-fin, marca „My Lubie”, după ce au fost identificate probleme care ar putea afecta siguranța utilizării acestora.

Potrivit autorităților, produsele prezintă un risc microbiologic și „pot provoca boli cu transmitere sexuală sau sarcini nedorite”, motiv pentru care consumatorii sunt sfătuiți să nu le mai folosească.

Produsele au fost vândute în magazine și farmacii

Prezervativele vizate sunt de mărime standard și au fost comercializate în cutii de 12 bucăți, în perioada 23 decembrie 2025 – 22 mai 2026. Acestea au fost disponibile prin mai multe canale de vânzare, inclusiv Amazon, Monoprix, Passage du Désir, Nuoo, Mademoiselle Bio și în farmacii.

Potrivit Rappel Conso, până în prezent nu au fost înregistrate incidente sau plângeri legate de utilizarea acestor produse.

Cu toate acestea, autoritățile recomandă persoanelor care au achiziționat prezervativele să înceteze imediat utilizarea lor și să contacteze serviciul de relații cu clienții pentru rambursarea contravalorii produsului.

A doua rechemare de acest tip în doar câteva luni

Nu este pentru prima dată când astfel de produse sunt retrase de pe piața franceză. În urmă cu aproximativ două luni, autoritățile au dispus rechemarea prezervativelor comercializate sub marca „Friday Bae”, tot din cauza unor probleme care le puteau compromite eficiența și siguranța utilizării.

Autoritățile franceze continuă verificările pentru a stabili cauzele exacte ale neconformităților și pentru a preveni apariția unor situații similare.

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