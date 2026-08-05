Alertă în Franța! Prezervative retrase de pe piață din cauza unor riscuri majore

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 14:04

Autoritățile franceze au dispus retragerea de pe piață a unor prezervative comercializate sub marca „My Lubie”, după ce au identificat un risc microbiologic care le-ar putea compromite eficiența. Produsele au fost vândute inclusiv prin Amazon, Monoprix, farmacii și alte lanțuri de retail din Franța.

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