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Extern· 2 min citire
Alertă în Franța! Prezervative retrase de pe piață din cauza unor riscuri majore
Prezervative
Autoritățile franceze au dispus retragerea de pe piață a unor prezervative comercializate sub marca „My Lubie”, după ce au identificat un risc microbiologic care le-ar putea compromite eficiența. Produsele au fost vândute inclusiv prin Amazon, Monoprix, farmacii și alte lanțuri de retail din Franța.
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