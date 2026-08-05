„Fabrica morții”, destructurată în Bulgaria. Laboratorul clandestin de fentanil producea până la 10 kilograme de drog pe zi

Autoritățile bulgare au descoperit și destructurat un laborator clandestin de mare capacitate pentru producția de fentanil, în Sofia. Fabrica ilegală putea produce între șase și zece kilograme de droguri pe zi, iar intervenția a necesitat măsuri speciale de protecție din cauza substanțelor extrem de periculoase folosite în procesul de fabricație.
Direcția Generală pentru Combaterea Criminalității Organizate din cadrul Ministerului de Interne al Bulgariei a coordonat o amplă operațiune în urma căreia a fost desființat unul dintre cele mai importante laboratoare clandestine de fentanil descoperite în ultimii ani.
Potrivit anchetatorilor, instalația ilegală putea produce zilnic între șase și zece kilograme de fentanil și alimenta o mare parte a pieței ilegale de droguri din Bulgaria.
Intervenție cu echipamente speciale din cauza riscului chimic
Operațiunea s-a desfășurat în condiții de securitate sporite, având în vedere pericolul reprezentat de substanțele chimice utilizate în producția drogului.
Polițiștii și criminaliștii au intrat în laborator echipați cu costume speciale de protecție, iar la fața locului au fost mobilizate și ambulanțe, pregătite să intervină în cazul unei eventuale expuneri la substanțe toxice.
Doi suspecți, arestați în timpul perchezițiilor
În timpul descinderilor au fost arestați doi bărbați, considerați de anchetatori principalii producători ai laboratorului, informează publicația Novinite.
Laboratorul funcționa într-un cartier din vestul capitalei Sofia și era dotat cu echipamente performante, capabile să susțină o producție la scară industrială.
Accesul forțelor de ordine a fost îngreunat de garduri înalte, întărite cu sârmă ghimpată, precum și de construcții ridicate ilegal pentru a bloca intervenția poliției. Pentru a pătrunde în incintă, echipele criminalistice au folosit un excavator pentru îndepărtarea obstacolelor.
Zona, vizată și în alte dosare de trafic de fentanil
Autoritățile bulgare precizează că aceeași zonă din vestul Sofiei a fost în ultimele luni în centrul mai multor anchete privind traficul de fentanil.
La mijlocul lunii iulie, o femeie a fost arestată după ce asupra sa au fost descoperite zeci de doze de fentanil, iar cu câteva săptămâni înainte fusese reținut și fratele acesteia, suspectat că făcea parte din aceeași rețea de trafic de droguri.
De ce este fentanilul atât de periculos
Fentanilul este un opioid sintetic utilizat în medicină ca analgezic extrem de puternic și anestezic, fiind administrat în special pacienților cu dureri severe sau în timpul unor intervenții chirurgicale complexe.
Varianta produsă și comercializată ilegal este însă deosebit de periculoasă. Chiar și cantități foarte mici pot provoca supradoze fatale, motiv pentru care drogul este considerat unul dintre cei mai letali opioizi de pe piața ilegală.
Autoritățile bulgare au anunțat că ancheta este în desfășurare, iar în perioada următoare sunt așteptate noi rețineri și puneri sub acuzare în acest dosar.