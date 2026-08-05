„Fabrica morții”, destructurată în Bulgaria. Laboratorul clandestin de fentanil producea până la 10 kilograme de drog pe zi

Publicat 5 aug. 2026, 09:21 Actualizat 5 aug. 2026, 09:45

Autoritățile bulgare au descoperit și destructurat un laborator clandestin de mare capacitate pentru producția de fentanil, în Sofia. Fabrica ilegală putea produce între șase și zece kilograme de droguri pe zi, iar intervenția a necesitat măsuri speciale de protecție din cauza substanțelor extrem de periculoase folosite în procesul de fabricație.

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