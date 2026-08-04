Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Scandal în FBI: un agent a furat criptomonede dintr-o anchetă și a întrebat ChatGPT cum să investească banii

FBI/ Profimedia

FBI/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 14:24

Un agent special de contrainformații al FBI a recunoscut că a sustras aproximativ un milion de dolari în criptomonede din portofele digitale confiscate în cadrul unei anchete. Potrivit documentelor din instanță, ofițerul a folosit accesul obținut în timpul investigației pentru a transfera activele în propriile conturi, iar ulterior și-a mărturisit faptele, măcinat de remușcări.

Patrick Yaroch, agent special de contrainformații al FBI cu sediul la Washington, a pledat vinovat pentru retragerea neautorizată de fonduri din portofele digitale aparținând unui cetățean străin implicat într-un dosar penal. Informațiile au fost publicate de The Wall Street Journal, care citează documente judiciare făcute publice luni.

Conform anchetatorilor, Yaroch a sustras aproximativ un milion de dolari în criptomonede, efectuând între 10 și 12 transferuri neautorizate în perioada 2024–2025. Acesta a folosit parole și date de acces obținute de FBI în timpul investigației pentru a muta activele în propriile portofele digitale.

A căutat pe ChatGPT cum să investească banii și să plece din SUA

Documentele arată că, în luna mai, agentul a folosit ChatGPT pentru a întreba cum ar putea investi cel mai bine un milion de dolari. O lună mai târziu, acesta a căutat informații despre modalități de a părăsi Statele Unite și de a obține cetățenia unei țări din Uniunea Europeană.

În declarațiile sale, Yaroch a susținut că a „pierdut controlul” și că era dezamăgit de ceea ce considera a fi lipsa de acțiune a FBI împotriva unor conturi cripto ostile. El a afirmat că a fost „chinuit de vinovăție” și că a dorit să se „descărce”.

Remușcările l-au dat de gol

Furtul a fost descoperit după ce agentul s-a confesat unui angajat al Departamentului de Justiție (DOJ), mărturisind că faptele îl „măcinau pe dinăuntru” și că luase decizii extrem de proaste.

Bărbatul, care avea acces la informații clasificate la nivel „Top Secret”, a fost concediat din FBI, arestat și cooperează în prezent cu anchetatorii. El este acuzat de transfer ilegal de bunuri furate și alte infracțiuni federale, riscând o pedeapsă de mai mulți ani de închisoare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

agent FBIfurtcriptomonedeChat GPT

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe