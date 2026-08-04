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Extern· 2 min citire
Scandal în FBI: un agent a furat criptomonede dintr-o anchetă și a întrebat ChatGPT cum să investească banii
FBI/ Profimedia
Un agent special de contrainformații al FBI a recunoscut că a sustras aproximativ un milion de dolari în criptomonede din portofele digitale confiscate în cadrul unei anchete. Potrivit documentelor din instanță, ofițerul a folosit accesul obținut în timpul investigației pentru a transfera activele în propriile conturi, iar ulterior și-a mărturisit faptele, măcinat de remușcări.
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