Consumul de marijuana îl depășește pe cel de țigări în Statele Unite - STUDIU

Consumul regulat de marijuana a depășit pentru prima dată consumul de țigări în Statele Unite, arată un nou studiu național. Aproape 44 de milioane de americani folosesc în mod regulat canabis, în timp ce numărul fumătorilor de țigări a scăzut la puțin peste 36 de milioane.
Un nou studiu publicat în Statele Unite arată o schimbare semnificativă în obiceiurile de consum ale americanilor. Potrivit Sondajului Național privind Consumul de Droguri și Sănătatea 2025, 43,8 milioane de persoane cu vârsta de peste 12 ani consumă în mod regulat marijuana, comparativ cu 36,1 milioane care fumează țigări clasice.
Datele au fost obținute în urma unui sondaj realizat pe un eșantion de aproximativ 60.000 de persoane și publicat la sfârșitul lunii iulie.
Tinerii preferă canabisul, adulții încă fumează țigări
Studiul arată că utilizarea marijuanei este cea mai ridicată în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 25 de ani, categorie în care aproximativ 8,4 milioane de persoane consumă regulat canabis.
În schimb, fumatul țigărilor rămâne predominant în rândul adulților de peste 26 de ani, unde au fost înregistrați aproximativ 32,2 milioane de fumători.
Cea mai răspândită metodă de consum a marijuanei rămâne fumatul, urmată de produsele comestibile, dispozitivele de vaping, concentratele și alte forme de administrare.
În paralel, 29,3 milioane de americani au declarat că folosesc în mod regulat țigări electronice cu nicotină.
Legalizarea canabisului, unul dintre factorii care au schimbat tendința
Deși studiul nu stabilește cauza exactă a creșterii consumului de marijuana, autorii subliniază că fenomenul coincide cu extinderea legalizării canabisului în numeroase state americane.
În prezent, 41 de state permit utilizarea marijuanei în scop medicinal, iar 24 de state au legalizat consumul recreativ. Atât utilizarea medicală, cât și cea recreativă sunt permise și în Washington D.C.
Extinderea accesului legal la canabis este considerată unul dintre factorii care au contribuit la creșterea consumului în ultimii ani.
Alcoolul rămâne cea mai consumată substanță
În ciuda popularității tot mai mari a marijuanei, alcoolul continuă să fie cea mai utilizată substanță în Statele Unite.
Potrivit aceluiași sondaj, în 2025 aproximativ 129,1 milioane de americani cu vârsta de peste 12 ani au consumat alcool. Dintre aceștia, aproximativ 44% au declarat că au avut episoade de consum excesiv.
Specialiștii definesc consumul excesiv drept cel puțin cinci băuturi alcoolice într-o singură zi pentru bărbați și minimum patru băuturi pentru femei, în ultimele 30 de zile.
Creșterea consumului de marijuana și scăderea numărului fumătorilor de țigări reflectă schimbările de comportament și de legislație din Statele Unite, însă alcoolul continuă să rămână substanța cu cea mai mare rată de consum la nivel național.