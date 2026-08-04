Consumul de marijuana îl depășește pe cel de țigări în Statele Unite - STUDIU

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 12:03

Consumul regulat de marijuana a depășit pentru prima dată consumul de țigări în Statele Unite, arată un nou studiu național. Aproape 44 de milioane de americani folosesc în mod regulat canabis, în timp ce numărul fumătorilor de țigări a scăzut la puțin peste 36 de milioane.

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