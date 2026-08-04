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Sanatate· 1 min citire
Vânzarea Colebil suspendată temporar în farmacii: Precizările producătorului
Foto/Arhivă
Producătorul farmaceutic Biofarm a anunțat oprirea temporară a comercializării medicamentelor Colebil și Panzcebil pe piața din România. Decizia vine în urma unei dispoziții emise de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), care a dispus blocarea distribuției pe întregul lanț de aprovizionare, până la nivel de farmacie.
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