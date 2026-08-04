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Sanatate· 1 min citire

Vânzarea Colebil suspendată temporar în farmacii: Precizările producătorului

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 aug. 2026, 21:08

Producătorul farmaceutic Biofarm a anunțat oprirea temporară a comercializării medicamentelor Colebil și Panzcebil pe piața din România. Decizia vine în urma unei dispoziții emise de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), care a dispus blocarea distribuției pe întregul lanț de aprovizionare, până la nivel de farmacie.

Compania subliniază că măsura este una pur administrativă și nu are legătură cu eficiența, siguranța sau calitatea celor două tratamente.

Verificări de documentație solicitate de ANMDMR

Informarea privind suspendarea distribuției a fost transmisă printr-un raport oficial către Bursa de Valori București (BVB). Potrivit companiei, măsura vizează clarificarea unor aspecte procedurale din dosarul celor două produse:

„Pentru produsele Colebil, drajeuri, și Panzcebil, drajeuri gastrorezistente, a fost emisă o decizie de blocare a vânzării pe întregul lanț de distribuție, până la nivelul farmaciilor, ca urmare a solicitării ANMDMR, în scopul clarificării documentației.”

Biofarm le dă asigurări pacienților că produsele respectă toate exigențele de calitate și că retragerea temporară din rafturi nu trebuie să creeze îngrijorări privind siguranța administrării.

Când vor reveni Colebil și Panzcebil pe piață?

Pentru moment, reprezentanții Biofarm nu au avansat un termen exact privind deblocarea vânzărilor. Comercializarea ambelor medicamente va fi reluată imediat ce procesul de actualizare și verificare a documentației solicitate de autorități va fi definitivat.

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