Vânzarea Colebil suspendată temporar în farmacii: Precizările producătorului

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 aug. 2026, 21:08

Producătorul farmaceutic Biofarm a anunțat oprirea temporară a comercializării medicamentelor Colebil și Panzcebil pe piața din România. Decizia vine în urma unei dispoziții emise de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), care a dispus blocarea distribuției pe întregul lanț de aprovizionare, până la nivel de farmacie.

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