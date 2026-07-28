Întâlnire cu miză uriașă între Trump și Netanyahu, în plin conflict cu Iranul

Publicat 28 iul. 2026, 21:55 Sursă Agerpres

Președintele american Donald Trump l-a primit marți la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în prima lor întâlnire de la începutul războiului împotriva Iranului, în urmă cu cinci luni, informează agențiile de presă.

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