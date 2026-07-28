În școlile din Rusia au început să se țină „Cursuri de castitate”, predate de preoți ortodocși

Publicat 28 iul. 2026, 18:24 Sursă The Moscow Times

În tot mai multe școli din Rusia sunt organizate cursuri în care preoții ortodocși le vorbesc elevilor despre abstinența înainte de căsătorie, familie și respingerea avortului. Inițiativa face parte dintr-o campanie națională prin care autoritățile și Biserica Ortodoxă Rusă promovează valorile tradiționale ale familiei.

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