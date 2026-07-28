În școlile din Rusia au început să se țină „Cursuri de castitate”, predate de preoți ortodocși
Cursuri de castitate. Foto: The Moscow Times
În tot mai multe școli din Rusia sunt organizate cursuri în care preoții ortodocși le vorbesc elevilor despre abstinența înainte de căsătorie, familie și respingerea avortului. Inițiativa face parte dintr-o campanie națională prin care autoritățile și Biserica Ortodoxă Rusă promovează valorile tradiționale ale familiei.
Programul apare într-un moment în care Rusia se confruntă cu o criză demografică tot mai accentuată. La începutul acestui an, rata fertilității din țară a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii.
Lecții despre „castitate” și viața nenăscută
Într-o școală rurală din regiunea Tver, în luna martie, elevii de clasa a IX-a au participat la o astfel de lecție. În timpul cursului, adolescenții au analizat modele de fetuși.
„Viitorii adulți au ajuns să înțeleagă responsabilitatea unei femei față de viața unui copil nenăscut”, a transmis administrația școlii despre această activitate. „Aceasta este perioada care determină dacă o mică ființă umană va trăi o viață deplină sau va muri pentru totdeauna.”
Astfel de activități sunt cunoscute drept „lecții de castitate” și sunt organizate în cadrul unor cursuri despre familie, unde preoții sunt invitați să discute cu elevii despre abstinență înainte de căsătorie, rolurile tradiționale în familie și efectele negative ale avortului.
Marianna Muravyeva, profesor la Centrul Finlandez pentru Studii Ruse și Est-Europene, specializată în studii de gen, a declarat pentru The Moscow Times că preoții au fost prezenți și în trecut în școli, însă în ultimii trei ani participarea lor la cursurile despre familie și la cele despre cultura ortodoxă a devenit mult mai organizată.
„Preoții au fost întotdeauna prezenți în școli, dar în ultimii trei ani am văzut o prezență sistematică în clasele de Studii Familiale și Fundamentele Culturii Ortodoxe”, a spus Muravyeva.
Cursul despre familie, introdus în școli din 2024
Multe dintre aceste lecții sunt organizate în cadrul disciplinei „Studii Familiale”, un curs introdus de Ministerul Educației din Rusia în 2024.
În 2025, atunci când deputatul din Duma de Stat Nikolai Burlyaev a propus ca lecțiile despre castitate să devină obligatorii, disciplina era predată deja în 42 de regiuni rusești, iar primele manuale fuseseră elaborate.
Din anul școlar 2026-2027, cursul urmează să fie introdus la nivel național ca activitate extracurriculară opțională.
Propunerea lui Burlyaev a provocat reacții diferite din partea profesorilor și părinților.
„În curând nu va mai fi nimeni care să predea materiile de bază pentru astfel de salarii, dar sigur, să avem lecții de castitate”, a scris o utilizatoare numită Anna într-un grup de profesori de pe rețeaua VKontakte.
„Profesorii ar trebui să predea materii, iar tot ceea ce ține de familie ar trebui predat acasă”, a răspuns profesoara Daria.
„Lecțiile de castitate ar trebui organizate mai întâi în Duma de Stat”, a spus Ivan, un tată din orașul siberian Barnaul.
De la educație biologică la promovarea familiei tradiționale
În școlile rusești, subiecte precum reproducerea umană, anatomia și bolile cu transmitere sexuală erau tratate în mod tradițional în cadrul orelor de biologie și sănătate, fără un program amplu de educație sexuală.
Noul curs despre familie pune însă accent pe căsătorie, rolul părinților și modelele tradiționale de familie.
Unii reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Ruse vor ca această campanie să depășească sala de clasă. Arhiepiscopul Igor Aksenov a propus inclusiv realizarea unor produse dedicate promovării castității, precum tricouri cu mesaje de tipul „Aștept” sau „Cast până la căsătorie”, destinate adolescenților.
Elevii sunt puși să aleagă între „castitate” și „pasiune”
Lecțiile despre castitate sunt adresate în special elevilor din clasele a IX-a până la a XI-a.
Biserica Ortodoxă Rusă susține că educația spirituală și morală trebuie să ofere o alternativă la ceea ce numește „valorile hedoniste care domină societatea”. În acest context, căsătoria creștină este prezentată în opoziție cu relațiile de concubinaj, denumite frecvent în Rusia „căsătorie civilă”.
Într-o școală din orașul Staritsa, regiunea Tver, elevii de clasa a X-a au primit întrebarea: „Pe ce ar trebui să se bazeze o familie puternică — pe castitate sau pe pasiune?”
Adolescenții au mers în fața clasei și au votat pe un panou împărțit în două coloane, câte una pentru fiecare variantă. Fotografiile votului au fost publicate ulterior pe pagina oficială a școlii de pe VKontakte.
Potrivit Marinei Muravyeva, astfel de lecții sunt întâlnite mai ales în regiunile centrale ale Rusiei, precum Voronej, Briansk, Vladimir, Iaroslavl și Kostroma.
„Nu veți vedea atât de multe lecții cu preoți în Siberia, Udmurtia sau Bureatia”, a explicat aceasta, precizând că Biserica Ortodoxă Rusă are un rol mai puțin important în școlile din acele zone.
Totuși, astfel de activități au ajuns și în unele republici etnice ale Rusiei. Într-o școală din Kyzyl, capitala republicii siberiene Tuva, reprezentantul eparhiei ortodoxe locale, Antony Dulevich, a susținut o lecție intitulată „Este acceptabilă intimitatea înainte de căsătorie?”
Dulevich conduce departamentul de activități pentru tineret al eparhiei, o funcție ocupată frecvent de preoții care merg în școli, potrivit lui Muravyeva.
Acesta a afirmat public că aproximativ un milion de embrioni mor anual în Rusia din cauza avorturilor, însă agenția oficială de statistică Rosstat a raportat în ultimii ani aproximativ jumătate de milion de avorturi anual.
Imagini cu avorturi și mesaje anti-avort în școli
La sfârșitul anului 2024, o școală din regiunea Sahalin le-a prezentat elevilor imagini grafice cu proceduri de avort, iar reprezentanții clerului au susținut că astfel de materiale sunt necesare, chiar dacă pot afecta emoțional adolescenții.
„Le arăt [copiilor] cum arată diferitele tipuri de avort și care sunt consecințele lor. Aceste informații pot fi șocante, dar nu există altă modalitate de a transmite adevărul”, a declarat arhiepiscopul Evgheni Klementiev pentru Journal of the Moscow Patriarchate.
Klementiev, care activează în eparhia Saratov, coordonează și întâlniri din cadrul programului de stat „Conversații importante”, introdus după începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.
Preoții organizează uneori astfel de discuții și pentru profesori. În această primăvară, arhiepiscopul Nikolai Arhanghelski a susținut la Ulianovsk un seminar despre „Problemele actuale ale educației spirituale și morale a copiilor și tinerilor”.
El le-a cerut profesorilor să discute cu elevii despre importanța Bibliei și despre respingerea avortului.
„Viața unui copil trebuie să fie o prioritate — trebuie protejată”, le-a spus Arhanghelski profesorilor. „Familia este o mică biserică. Dacă familia se prăbușește, și statele vor cădea.”
Filme și campanii pentru schimbarea atitudinii față de avort
Pe lângă modelele de fetuși și prezentările despre embrioni, preoții folosesc și filme cu mesaje împotriva avortului și în favoarea familiei tradiționale.
În timpul unei pauze școlare din toamna trecută, unii elevi au urmărit filmul „Scrisoarea mamei”, produs de postul ortodox de televiziune Spas.
Filmul prezintă povestea unei mame și a unei fiice care rămân însărcinate în același timp și aleg în cele din urmă să nască, deși luaseră în calcul varianta avortului.
Spas a declarat că scopul producției este „schimbarea atitudinii față de avort în societatea rusă în direcția protejării vieții copiilor înainte de naștere”, dar și influențarea situației demografice și a politicilor regionale privind avortul.
Preoții au organizat și discuții despre filmul „Familie de joacă”, o altă producție Spas care reflectă poziția critică a Bisericii Ortodoxe Ruse față de relațiile înainte de căsătorie.
În 2023, preotul Alexei Skrynnik de la Biserica Sfântului Duh din Krasnodar a discutat filmul cu elevii de clasa a X-a de la Școala nr. 37.
La începutul filmului, prezentatorul de televiziune și directorul general al Spas, Boris Korchevnikov, vorbește despre intimitatea înainte de căsătorie.
„Ne lipsește răbdarea”, spune acesta. „Suntem gata să vedem «persoana potrivită» chiar și într-o persoană care nu este. Începem să facem greșeli, să ne grăbim, să ne îndoim.”
Specialiștii se îndoiesc de efectul acestor lecții
În ciuda numărului tot mai mare de astfel de activități raportate de școli, Marianna Muravyeva consideră că impactul lor asupra adolescenților este limitat.
„Dacă iei o familie religioasă, o adolescentă are deja un concept despre castitate, mai ales dacă merge la școala duminicală”, a explicat aceasta.
Pentru un copil provenit dintr-o familie obișnuită, care nu este profund religioasă, lecțiile susținute de preoți nu sunt suficiente pentru ca abstinența să devină o prioritate, spune cercetătoarea.
„Nu este suficient pentru ca o adolescentă să înceapă brusc să creadă în castitate. Se întâmplă uneori, dar o singură lecție cu un preot pur și simplu nu este suficientă, având în vedere mediul informațional care înconjoară un adolescent astăzi”, a mai spus Muravyeva.
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