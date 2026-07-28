Japonia, după cutremurul de 7,1: mai mulți morți, zeci de răniți și sute de mii de oameni evacuați. Clădiri prăbușite și explozie într-un mall

Cutremurul cu magnitudinea de 7,1 care a lovit marți prefectura Kumamoto, din sudul Japoniei, a provocat pene de curent, incendii și prăbușirea unor clădiri. Autoritățile au dispus evacuarea a aproximativ 300.000 de persoane, în timp ce echipele de intervenție evaluează amploarea pagubelor și caută persoane prinse sub dărâmături.
Cutremurul cu magnitudinea de 7,1 produs marți în prefectura Kumamoto, din sudul Japoniei, a provocat întreruperi de curent pentru mii de locuințe, avarii la infrastructură și prăbușirea unor clădiri, potrivit Reuters.
Cutremur Japonia/ Profimedia
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că autoritățile evaluează în continuare amploarea pagubelor produse de seism în prefectura Kumamoto, o regiune care a mai fost lovită de un cutremur devastator în urmă cu zece ani.
„Am fost informați că există persoane rănite. În unele zone s-au produs pene de curent și incendii, iar drumuri, poduri și clădiri au fost avariate sau s-au prăbușit”, a declarat șefa Guvernului, făcând apel la populație să se evacueze în locuri sigure.
Aproximativ 300.000 de persoane, evacuate
Agenția japoneză pentru managementul dezastrelor a anunțat că aproximativ 300.000 de persoane au fost îndrumate să se deplaseze în centre de evacuare.
Cutremur Japonia/ Profimedia
Totodată, Guvernul a decis mobilizarea a 3.600 de militari pentru sprijinirea operațiunilor de salvare și recuperare, în condițiile în care regiunea continuă să fie afectată de replici ale seismului.
Zeci de răniți și persoane blocate într-un centru comercial
Potrivit postului public NHK, un spital a raportat peste 50 de persoane rănite. De asemenea, mai mulți pasageri aflați într-un tren de mare viteză în momentul producerii cutremurului au fost răniți.
Serviciile de pompieri au anunțat că mai multe persoane au rămas blocate într-un centru comercial Aeon, unde s-a produs o explozie după seism. Poliția a transmis, potrivit postului TBS, că se presupune că mai multe persoane și-au pierdut viața în incident.
Un reprezentant al companiei Aeon a declarat că angajații și clienții au fost evacuați imediat după cutremur, iar cauza exploziei este încă investigată.
Drumuri fisurate și transport suspendat
Imaginile difuzate de NHK arată mai multe clădiri cuprinse de incendii sau parțial prăbușite, precum și fisuri importante apărute pe drumuri, inclusiv pe o autostradă suspendată.
În urma seismului, circulația trenurilor a fost suspendată, iar zborurile din regiune au fost oprite temporar.
Autoritățile continuă operațiunile de intervenție și evaluarea pagubelor, în timp ce populația este avertizată să rămână în alertă din cauza replicilor care continuă să se producă.
Avertizarea de tsunami a fost ridicată
După seismul de marți, autoritățile au emis imediat o avertizare de tsunami, însă aceasta a fost ulterior ridicată.
Compania Kyushu Electric Power a anunțat că aproximativ 48.000 de locuințe au rămas fără energie electrică în urma cutremurului. Operatorul feroviar JR Kyushu a suspendat circulația trenurilor, inclusiv a garniturilor de mare viteză Shinkansen, iar aeroportul din Kumamoto și-a închis pista, ceea ce a dus la devierea și anularea mai multor zboruri.
Operatorii de telecomunicații KDDI și NTT Docomo au raportat perturbări ale serviciilor de telefonie mobilă, cauzate de penele de curent și de avarierea liniilor de transmisie.
Autoritatea japoneză de reglementare în domeniul energiei nucleare a precizat că nu au fost semnalate nereguli la centralele nucleare din zona afectată.
În urmă cu zece ani, un cutremur puternic produs în prefectura Kumamoto a provocat moartea a 275 de persoane și rănirea altor 2.739, potrivit bilanțului oficial. Seismul a avariat mii de clădiri, inclusiv celebrul Castel Kumamoto, unul dintre cele mai importante obiective turistice din Japonia. În urma cutremurului de marți, un oficial al administrației castelului a declarat că unele porțiuni ale zidurilor de piatră ale fortificației s-au prăbușit.
Japonia este una dintre cele mai expuse țări la cutremure, înregistrând, în medie, un seism la fiecare cinci minute. Situată pe „Cercul de Foc” al Pacificului, o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă, Japonia este afectată de aproximativ 20% dintre cutremurele cu magnitudinea de cel puțin 6 produse la nivel mondial.