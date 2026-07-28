Japonia, după cutremurul de 7,1: mai mulți morți, zeci de răniți și sute de mii de oameni evacuați. Clădiri prăbușite și explozie într-un mall

Publicat 28 iul. 2026, 16:07 Actualizat 28 iul. 2026, 16:10

Cutremurul cu magnitudinea de 7,1 care a lovit marți prefectura Kumamoto, din sudul Japoniei, a provocat pene de curent, incendii și prăbușirea unor clădiri. Autoritățile au dispus evacuarea a aproximativ 300.000 de persoane, în timp ce echipele de intervenție evaluează amploarea pagubelor și caută persoane prinse sub dărâmături.

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