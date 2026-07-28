Zelenski susține că Putin pregătește mobilizarea a până la 500.000 de ruși pentru războiul din Ucraina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 12:39

Vladimir Putin ar pregăti un nou val masiv de mobilizare, care ar urma să înceapă în luna octombrie și să vizeze între 300.000 și 500.000 de persoane. Informația a fost prezentată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Sky News, însă nu a fost confirmată independent.

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