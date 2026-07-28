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Extern· 1 min citire
Rusia amenință cu represalii după expulzarea unui diplomat rus din România
Maria Zaharova
Moscova a anunțat că va răspunde „în mod adecvat” deciziei autorităților române de a expulza un angajat al Ambasadei Federației Ruse la București. Reacția vine după ce Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul rus în urma incidentelor provocate de drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al României.
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