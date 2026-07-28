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Rusia amenință cu represalii după expulzarea unui diplomat rus din România

Maria Zaharova

Maria Zaharova

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 09:03

Moscova a anunțat că va răspunde „în mod adecvat” deciziei autorităților române de a expulza un angajat al Ambasadei Federației Ruse la București. Reacția vine după ce Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul rus în urma incidentelor provocate de drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al României.

„Acuzaţiile românilor sunt nefondate, pretenţiile sunt nejustificate. Aceste acţiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat”, a declarat Maria Zaharova.

Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat luni pe ambasadorul Federaţiei Ruse după seria de incidente cu drone ruseşti doborâte după ce au intrat pe teritoriul ţării.

Şeful misiunii diplomatice ruse la Bucureşti a primit o notă verbală de protest, conform căreia unul dintre diplomaţii ruşi trebuie să părăsească teritoriul ţării în termen de cinci zile. În plus, ambasadorul României a fost rechemat de la Moscova la Bucureşti pentru consultări.

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