Rusia amenință cu represalii după expulzarea unui diplomat rus din România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 09:03

Moscova a anunțat că va răspunde „în mod adecvat” deciziei autorităților române de a expulza un angajat al Ambasadei Federației Ruse la București. Reacția vine după ce Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul rus în urma incidentelor provocate de drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al României.

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