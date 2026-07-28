Atac cu drone asupra Moscovei. Trei aeroporturi au impus restricții de zbor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 07:57

Autoritățile ruse au anunțat marți dimineață că apărarea antiaeriană a doborât zeci de drone care se îndreptau spre Moscova. În urma atacului, aeroporturile Vnukovo, Domodedovo și Zhukovsky au introdus restricții temporare de operare.

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