O țară din UE prelungește serviciul militar la nouă luni. Decizia, luată pe fondul războiului din Ucraina

Austria pregătește extinderea serviciului militar obligatoriu de la șase la nouă luni, într-un moment în care statele europene își regândesc capacitățile de apărare în urma războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Potrivit Reuters, guvernul de la Viena vrea să consolideze și să echipeze mai bine armata, în condițiile în care amenințările de securitate din Europa s-au schimbat semnificativ.
Cancelarul Austriei: „Visul unei păci durabile în Europa s-a spulberat”
Cancelarul austriac Christian Stocker a declarat că invazia Rusiei în Ucraina a schimbat profund realitatea de securitate de pe continent.
„Condițiile de securitate s-au schimbat fundamental în ultimii ani, luni și săptămâni. Visul unei păci durabile în Europa s-a spulberat cel târziu odată cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a afirmat Stocker, într-o conferință de presă.
Șeful guvernului de la Viena a subliniat că Austria trebuie să se pregătească nu doar pentru riscuri militare clasice, ci și pentru atacuri hibride și amenințări cibernetice.
„Aceste evoluții arată clar că Austria trebuie să-și asume într-o măsură mai mare responsabilitatea pentru propriile capacități de autosuficiență și protecție a populației”, a adăugat cancelarul austriac.
Armata Austriei, pregătită până acum mai ales pentru situații civile
De-a lungul ultimelor decenii, forțele armate austriece au avut în principal misiuni de sprijin civil. Militarii au intervenit la dezastre naturale și au participat la patrule la frontieră pentru depistarea migranților ilegali.
În contextul războiului din Ucraina, autoritățile austriece consideră că armata are nevoie de mai multă pregătire, echipamente modernizate și o structură de rezerviști mai eficientă.
Tinerii austrieci aleg acum între serviciul militar și cel civil
În prezent, bărbații din Austria, de obicei în jurul vârstei de 181818 ani, pot alege între șase luni de serviciu militar și un serviciu civil alternativ, cu durata de nouă luni.
Serviciul civil este desfășurat, de regulă, în instituții publice și sociale, inclusiv în cadrul serviciilor de ambulanță.
Guvernul de la Viena intenționează să permită prelungirea voluntară a serviciului civil cu încă două luni. Totodată, executivul vrea să introducă un nou model de rezerviști pentru cei care finalizează serviciul militar.
Reforma are nevoie de voturile opoziției
Modificarea duratei serviciului militar necesită adoptarea unei legi cu o majoritate de două treimi în Parlamentul Austriei. În aceste condiții, coaliția de guvernare va avea nevoie de sprijinul opoziției pentru ca reforma să intre în vigoare.