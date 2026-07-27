Influenceriță, diagnosticată cu Alzheimer, a ales moartea asistată. Mesajul sfâșietor transmis înainte de final: „Nu asta mi-am dorit”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 16:37

Rebecca Luna, o influenceriță canadiană urmărită de peste 90.000 de persoane pe rețelele sociale, a murit la vârsta de 49 de ani după ce a apelat la procedura legală de moarte asistată din Canada. Diagnosticată cu Alzheimer cu debut precoce, femeia și-a documentat lupta cu boala până în ultimele zile de viață, iar mesajele sale au emoționat mii de oameni din întreaga lume.

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