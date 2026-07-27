Influenceriță, diagnosticată cu Alzheimer, a ales moartea asistată. Mesajul sfâșietor transmis înainte de final: „Nu asta mi-am dorit”

Rebecca Luna, o influenceriță canadiană urmărită de peste 90.000 de persoane pe rețelele sociale, a murit la vârsta de 49 de ani după ce a apelat la procedura legală de moarte asistată din Canada. Diagnosticată cu Alzheimer cu debut precoce, femeia și-a documentat lupta cu boala până în ultimele zile de viață, iar mesajele sale au emoționat mii de oameni din întreaga lume.
Rebecca Luna a fost diagnosticată cu o formă rară de Alzheimer
Originară din provincia Columbia Britanică și mamă a doi copii, Rebecca Luna a aflat în urmă cu un an că suferă de Alzheimer cu debut precoce, o afecțiune rară care afectează persoane cu vârsta sub 65 de ani.
După diagnostic, aceasta a ales să vorbească deschis despre evoluția bolii, împărtășind experiențele sale pe platformele de socializare, unde a adunat o comunitate numeroasă de urmăritori, arată New York Post.
A ales procedura legală de moarte asistată
În ultimele săptămâni de viață, Rebecca Luna a anunțat că a decis să apeleze la programul canadian Medical Assistance in Dying (MAID), sistemul de asistență medicală pentru moarte voluntară, legal în Canada.
Inițial, procedura fusese programată pentru luna august, însă femeia a decis să devanseze data din cauza degradării rapide a stării sale de sănătate.
Într-un videoclip publicat pe TikTok, ea a explicat că suferința devenise tot mai greu de suportat.
„Nu mă mai simt confortabil și nici în siguranță în propriul meu corp. Mă simt îngrozitor, iar ideea de a mai aștepta încă două săptămâni mi s-a părut imposibilă”, a mărturisit Rebecca Luna.
„Nu asta mi-am dorit”
În ultimul mesaj adresat comunității sale online, influencerița a recunoscut că boala i-a schimbat complet viața și că nu și-ar fi imaginat niciodată un astfel de destin.
„Nu asta mi-am dorit. Nu aș fi ales niciodată să trăiesc cu Alzheimer cu debut precoce”, a spus ea, încercând chiar să păstreze o notă de umor, afirmând că boala „i-a luat aproape tot, cu excepția frumuseții”.
Rebecca Luna a explicat că și-a dorit ca ultimele zile să le petreacă alături de familie și de prietenii apropiați.
Fiica sa a anunțat decesul
Moartea influenceriței a fost confirmată de fiica sa cea mare, Maya, printr-un mesaj publicat pe pagina unei campanii de strângere de fonduri.
Potrivit acesteia, Rebecca Luna a murit sâmbătă după-amiază, în liniște, înconjurată de cei dragi.
Anunțul a generat un val de mesaje de condoleanțe și de susținere din partea urmăritorilor care i-au urmărit povestea în ultimele luni.
O viață marcată de încercări
În mesajele sale, Rebecca Luna a vorbit deschis și despre dificultățile prin care trecuse înainte de diagnostic.
Ea a povestit că a copilărit într-un mediu marcat de abuzuri și neglijență, că s-a confruntat cu dependența, însă a reușit să își reconstruiască viața și să rămână abstinentă timp îndelungat.
Influencerița spunea că tocmai această experiență a ajutat-o să își descopere puterea interioară și să înțeleagă cine este cu adevărat.
Totodată, medicii îi estimaseră, după diagnostic, o speranță de viață de aproximativ cinci până la șapte ani.
Cum funcționează programul MAID în Canada
Programul Medical Assistance in Dying (MAID) a fost introdus în Canada în anul 2016, oferind posibilitatea anumitor pacienți să solicite asistență medicală pentru încheierea vieții în condițiile prevăzute de lege.
În 2021, legislația a fost extinsă, astfel încât persoanele care suferă de afecțiuni grave și iremediabile nu mai trebuie să se afle neapărat în fază terminală pentru a putea solicita procedura.
Pentru a beneficia de acest program, solicitantul trebuie să fie major, să fie capabil să ia decizii în mod informat, să formuleze cererea în mod voluntar și să îndeplinească toate criteriile medicale și legale stabilite de autoritățile canadiene.