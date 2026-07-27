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Atac grav: trei femei au fost înjunghiate în plină stradă la Paris

Poliție

Poliție

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 iul. 2026, 15:16

Trei femei au fost atacate cu un cuțit în plină zi pe o stradă din Paris, într-un incident care a provocat panică în capitala Franței. Una dintre victime se află în stare critică, iar presa franceză relatează că o altă femeie ar fi însărcinată. Agresorul a fost imobilizat și arestat la scurt timp după atac.

Atac cu cuțitul în zona Porte de Clichy din Paris

Incidentul s-a produs luni, la sfârșitul dimineții, în zona Porte de Clichy, una dintre arterele intens circulate ale Parisului. Potrivit informațiilor apărute în presa franceză, un bărbat a atacat trei femei folosind un cuțit, fără ca motivele gestului să fie cunoscute deocamdată.

Martorii au alertat imediat autoritățile, iar la fața locului au intervenit rapid echipaje de poliție și ambulanțe.

O victimă este în stare critică

Cele trei femei rănite au primit îngrijiri medicale de urgență. Una dintre victime a fost transportată la spital în stare extrem de gravă, medicii încercând să îi salveze viața.

Potrivit publicației Le Parisien, printre persoanele atacate s-ar afla și o femeie însărcinată. Până în acest moment, autoritățile nu au oferit informații oficiale privind starea tuturor victimelor.

Suspectul, arestat imediat după atac

Polițiștii au intervenit în câteva minute și au reușit să îl prindă pe presupusul agresor chiar la locul incidentului.

Conform primelor informații, este vorba despre un bărbat în vârstă de 31 de ani, despre care există indicii că s-ar confrunta cu probleme psihice. Anchetatorii încearcă acum să stabilească circumstanțele exacte ale atacului și dacă acesta a fost premeditat sau comis pe fondul unei afecțiuni medicale.

Zona în care s-a produs atacul a fost izolată de forțele de ordine pentru efectuarea cercetărilor. Criminaliștii au început ridicarea probelor, iar martorii sunt audiați pentru a clarifica desfășurarea evenimentelor.

Autoritățile franceze continuă investigațiile pentru a stabili motivul agresiunii și toate împrejurările în care cele trei femei au fost atacate în plină stradă.

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