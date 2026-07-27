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Extern· 2 min citire
Atac grav: trei femei au fost înjunghiate în plină stradă la Paris
Poliție
Trei femei au fost atacate cu un cuțit în plină zi pe o stradă din Paris, într-un incident care a provocat panică în capitala Franței. Una dintre victime se află în stare critică, iar presa franceză relatează că o altă femeie ar fi însărcinată. Agresorul a fost imobilizat și arestat la scurt timp după atac.
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