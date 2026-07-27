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Extern· 1 min citire
Mesaj tăios de la Kremlin înaintea discuțiilor de la Washington: „Nu este treaba lui Zelenski să vorbească despre planurile noastre”
Dmitri Peskov
Kremlinul susține că nu a primit, până în acest moment, informații clare despre o nouă propunere de încetare a focului în Ucraina. Declarația a fost făcută cu o zi înaintea întâlnirii de la Washington dintre președintele american Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski.
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