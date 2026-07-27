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Extern· 1 min citire
Presa independentă de la Kiev pune tunurile pe Zelenski, după demiterea ministrului Apărării: și-a creat singur un rival
Președintele Volodimir Zelenski
Publicat27 iul. 2026, 16:25
Actualizat27 iul. 2026, 16:26
Presa independentă de la Kiev transmite tot mai clar același mesaj: Volodimir Zelenski a făcut o greșeală strategică majoră, iar efectele se văd deja în sondaje și pe stradă. Demitându-l pe extrem de popularul ministru al Apărării, Mijhailo Fedorov, Zelenski și-a creat un rival politic puternic exact în momentul în care nu avea nevoie de o nouă criză, scrie Kyiv Indepedent.
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