Presa independentă de la Kiev pune tunurile pe Zelenski, după demiterea ministrului Apărării: și-a creat singur un rival

Publicat 27 iul. 2026, 16:25 Actualizat 27 iul. 2026, 16:26

Presa independentă de la Kiev transmite tot mai clar același mesaj: Volodimir Zelenski a făcut o greșeală strategică majoră, iar efectele se văd deja în sondaje și pe stradă. Demitându-l pe extrem de popularul ministru al Apărării, Mijhailo Fedorov, Zelenski și-a creat un rival politic puternic exact în momentul în care nu avea nevoie de o nouă criză, scrie Kyiv Indepedent.

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