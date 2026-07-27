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Presa independentă de la Kiev pune tunurile pe Zelenski, după demiterea ministrului Apărării: și-a creat singur un rival

Președintele Volodimir Zelenski

Președintele Volodimir Zelenski

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 16:25
Actualizat27 iul. 2026, 16:26

Presa independentă de la Kiev transmite tot mai clar același mesaj: Volodimir Zelenski a făcut o greșeală strategică majoră, iar efectele se văd deja în sondaje și pe stradă. Demitându-l pe extrem de popularul ministru al Apărării, Mijhailo Fedorov, Zelenski și-a creat un rival politic puternic exact în momentul în care nu avea nevoie de o nouă criză, scrie Kyiv Indepedent.

Potrivit analizei publicațieiâ, decizia președintelui a declanșat o criză politică, a alimentat proteste masive și a transformat un aliat loial într-un potențial contracandidat cu o ascensiune fulgerătoare. Sondajele arată că 72% dintre ucraineni au respins demiterea lui Fedorov, iar popularitatea acestuia a explodat imediat după plecare, depășindu-l pe Zelenski.

Fedorov este acum perceput ca „Zelenski 2.0”: tânăr, reformist, cu imagine modernă și cu un capital politic în creștere. În doar câteva zile, a intrat direct în topul preferințelor electorale, devenind unul dintre cei mai puternici potențiali candidați la președinție, alături de Zalujnîi și Budanov.

Pentru Zelenski, presa ucraineană vorbește deschis despre prima mare eroare politică care i-ar putea remodela viitorul: „Și-a ridicat singur un rival”.

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