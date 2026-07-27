Kazahstanul reia exporturile de petrol prin conducta care asigură peste 60% din importurile de țiței ale României

Kazahstanul a reluat luni exporturile de petrol prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC), rută strategică prin care România își asigură peste 60% din importurile de țiței.
Operațiunile au fost reluate după ce consorțiul a început din nou să accepte petrol de la producători și să încarce petroliere în terminalul maritim din Novorossiysk, Rusia, de la Marea Neagră, potrivit Ministerului Energiei de la Astana.
Reluarea livrărilor este importantă pentru România, întrucât petrolul kazah acoperă aproximativ 80% din necesarul rafinăriei Petromidia, deținută de Rompetrol, companie controlată de KazMunayGas, grupul național de petrol și gaze al Kazahstanului. De asemenea, rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom, procesează în mare parte țiței provenit din Kazahstan.
Exporturile fuseseră suspendate temporar săptămâna trecută, după ce mai multe petroliere încărcate cu țiței au fost atacate cu drone în Marea Neagră. Oprirea operațiunilor a amplificat temerile privind aprovizionarea globală cu petrol, având în vedere că prin CPC este transportat aproape 2%2\%2% din producția mondială de țiței.
Încărcări reluate la Novorossiysk
Potrivit autorităților kazahe, încărcarea petrolierelor se desfășoară în prezent la două dane offshore ale terminalului CPC, fiecare cu câte un singur punct de ancorare. Navele SEAMAJESTY și MILOS încarcă țiței furnizat de Tengizchevroil, operatorul zăcământului Tengiz, cel mai mare câmp petrolifer din Kazahstan.
Ministerul Energiei a precizat că redeschiderea terminalului le permite producătorilor să reia livrările spre CPC și exporturile maritime către piețele internaționale. Operațiunile vor continua însă cu evaluarea permanentă a riscurilor de securitate și cu respectarea tuturor măsurilor necesare.
Oficialii de la Astana au transmis că păstrează legătura cu managementul CPC și cu marile companii petroliere, pentru a coordona transportul fără întreruperi al țițeiului kazah.
Producția kazahă, afectată de blocaj
Suspendarea temporară a încărcărilor a forțat companiile petroliere să reducă extracția, pe fondul limitării intrărilor în conductă și al apropierii capacităților de stocare de nivelul maxim.
Ministerul Energiei de la Astana a confirmat reducerea producției și a descris-o drept o măsură tehnică necesară pentru menținerea stabilității operațiunilor.