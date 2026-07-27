Europa pregătește arma care ar putea depăși Patriot. Ucraina anunță când va fi gata noul sistem

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 18:30

Ucraina și mai multe state europene accelerează dezvoltarea sistemului antirachetă Freyja, un proiect care își propune să ofere Europei o alternativă la sistemul american Patriot. Obiectivul este ca primul prototip funcțional să fie gata în prima jumătate a anului viitor, urmând să demonstreze capacitățile noului sistem.

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