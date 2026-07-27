Europa pregătește arma care ar putea depăși Patriot. Ucraina anunță când va fi gata noul sistem

Ucraina și mai multe state europene accelerează dezvoltarea sistemului antirachetă Freyja, un proiect care își propune să ofere Europei o alternativă la sistemul american Patriot. Obiectivul este ca primul prototip funcțional să fie gata în prima jumătate a anului viitor, urmând să demonstreze capacitățile noului sistem.
Inițiativa reunește mai multe state europene și companii din industria de apărare, care încearcă să dezvolte o soluție mai flexibilă și mai accesibilă pentru apărarea împotriva rachetelor balistice.
Ucraina vrea un prototip funcțional până anul viitor
David Aloian, secretar adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și coordonator al proiectului Freyja, a declarat că echipa și-a propus un calendar extrem de ambițios.
„Având în vedere intervalul de timp foarte strâns, ne-am propus un obiectiv ambițios: să avem un produs minim viabil, gata până în prima jumătate a anului viitor. Este vorba despre un prototip capabil să demonstreze deja primele rezultate practice", a declarat Aloian, citat de Reuters.
Potrivit oficialului ucrainean, în perioada următoare va avea loc prima reuniune a comitetului internațional care va stabili costurile de cercetare și dezvoltare ale proiectului.
Proiectul a fost lansat oficial în urmă cu două săptămâni sub denumirea „Coaliția Antirachetă Balistică”. Din această inițiativă fac parte Ucraina, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit, alături de reprezentanți ai industriei europene de apărare.
Lipsa sistemelor Patriot a accelerat proiectul
Dezvoltarea sistemului Freyja a fost grăbită de dificultățile întâmpinate în aprovizionarea cu sisteme Patriot, considerate esențiale pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei.
Disponibilitatea redusă a acestor sisteme este pusă pe seama conflictului din Orientul Mijlociu, a timpului îndelungat necesar producerii lor și a evoluției relațiilor dintre Washington și Kiev.
În cadrul proiectului, Ucraina intenționează să contribuie cu un lansator și o rachetă interceptoare. Președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior că interceptorul se află deja în faza de testare.
În paralel, Kievul solicită partenerilor europeni să participe cu tehnologii precum radare moderne, senzori și sisteme de ghidare și control al rachetelor.
Germania va furniza radarul pentru noul sistem
Coordonarea componentei industriale va fi asigurată de compania ucraineană Fire Point, care a încheiat deja un acord cu producătorul german Hensoldt pentru furnizarea radarului destinat sistemului Freyja.
David Aloian a explicat că noua platformă este gândită ca un sistem deschis, care permite integrarea tehnologiilor dezvoltate de fiecare stat participant.
„Logica generală a acestui sistem este aceea a unei arhitecturi deschise. Dacă Danemarca spune: Vreau sistemul Freyja cu un radar Weibel de fabricație daneză, este în regulă. Dacă Suedia spune că dorește sistemul Saab, nici aceasta nu reprezintă o problemă", a explicat Aloian.
Pentru a susține dezvoltarea proiectului într-un ritm accelerat, autoritățile implicate analizează și înființarea unui fond special care să asigure finanțarea pe termen lung a programului.