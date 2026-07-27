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Extern· 1 min citire
Vladimir Putin: Ucraina își va pierde teritoriile din vest care au aparținut cândva Poloniei, Ungariei și României
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Publicat27 iul. 2026, 18:14
Actualizat27 iul. 2026, 18:36
SursăAgerpres
Ucraina își va pierde mai devreme sau mai târziu teritoriile din vest, a declarat președintele rus Vladimir Putin, duminică, în cadrul unei întâlniri cu militari ai Forțelor Navale Ruse, transmite TASS.
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