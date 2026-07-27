Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Vladimir Putin: Ucraina își va pierde teritoriile din vest care au aparținut cândva Poloniei, Ungariei și României

Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 18:14
Actualizat27 iul. 2026, 18:36
SursăAgerpres

Ucraina își va pierde mai devreme sau mai târziu teritoriile din vest, a declarat președintele rus Vladimir Putin, duminică, în cadrul unei întâlniri cu militari ai Forțelor Navale Ruse, transmite TASS.

'Sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde aceste teritorii din vestul țării, care au aparținut cândva Poloniei, Ungariei și României. Este posibil să nu se întâmple mâine sau poimâine. Poate dura un an, doi ani, 10 ani sau 15 ani, dar istoria va pune în cele din urmă totul la locul său', a declarat președintele rus, citat de TASS.

Rusia a fost singurul garant al integrității teritoriale a Ucrainei, însă Kievul a declarat Moscova drept inamicul său, a mai afirmat Putin în cadrul întâlnirii.

'A existat un singur garant al integrității teritoriale a Ucrainei. Acesta a fost Rusia. Dar au decis că este necesar, posibil și avantajos pentru ei, să declare Rusia drept inamicul lor', a susținut Putin.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

vladimir putinrazboi ucraina

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe