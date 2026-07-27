Vladimir Putin: Ucraina își va pierde teritoriile din vest care au aparținut cândva Poloniei, Ungariei și României

Publicat 27 iul. 2026, 18:14 Actualizat 27 iul. 2026, 18:36 Sursă Agerpres

Ucraina își va pierde mai devreme sau mai târziu teritoriile din vest, a declarat președintele rus Vladimir Putin, duminică, în cadrul unei întâlniri cu militari ai Forțelor Navale Ruse, transmite TASS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vladimir putinrazboi ucraina