Conflict la scenă deschisă între SUA și Franța la ONU – delegația americană a părăsit ședința Consiliului de Securitate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 21:18

SUA au părăsit luni o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU în momentul discursului ambasadorului francez, în semn de protest față de comentariile „ipocrite” ale Franței, care a comparat SUA cu Coreea de Nord și Rusia în legătură cu un vot privind drepturile omului, a declarat un reprezentant american la Națiunile Unite.

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