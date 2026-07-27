Conflict la scenă deschisă între SUA și Franța la ONU – delegația americană a părăsit ședința Consiliului de Securitate

SUA au părăsit luni o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU în momentul discursului ambasadorului francez, în semn de protest față de comentariile „ipocrite” ale Franței, care a comparat SUA cu Coreea de Nord și Rusia în legătură cu un vot privind drepturile omului, a declarat un reprezentant american la Națiunile Unite.
„Un membru al acestui Consiliu joacă cartea indignării morale și pretinde că le dă lecții tuturor pe orice temă, fie că este vorba despre conflictul despre care discutăm și astăzi (Ucraina), fie despre chestiuni legate de pace și securitate, cum ar fi drepturile omului. De aceea am plecat în timpul intervenției Franței”, a declarat Dan Negrea, ambasador adjunct al SUA, citat de AFP, notează Agerpres..
Gest extrem de rar
Un astfel de gest este extrem de rar în Consiliu. Reprezentantul american la ONU a denunțat o „poziție ipocrită obositoare” a Parisului, pe care Washingtonul o „tolerase” până atunci din respect pentru membrii permanenți ai Consiliului.
SUA au fost vineri una dintre cele zece țări care au votat în Adunarea Generală împotriva reînnoirii mandatului de patru ani pentru Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, alături, între altele, de Coreea de Nord, Rusia, Nicaragua și Mali.
SUA este alături de Coreea de Nord și Rusia
„Statele Unite erau odinioară un model în materie de drepturi ale omului. Acum nu mai este așa. Astăzi, se regăsesc alături de Coreea de Nord, Nicaragua, Mali și Rusia. Izolate. Iar lumea nu le mai ascultă”, a postat atunci pe X, în limba engleză, misiunea Franței pe lângă Națiunile Unite la Geneva.
„Am fost alături de acest stat membru în fiecare conflict care i-a amenințat libertățile. Și astăzi, vreau să le reamintesc că Statele Unite rămân modelul de libertate în lume”, a insistat Dan Negrea.
„Prin urmare, nu le vom acorda privilegiul de a le asculta divagațiile politizate atâta timp cât nu renunță la retorica lor condescendentă și lipsită de respect și nu se comportă într-un mod demn”, a adăugat el.
„Anul acesta sărbătorim cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite. Și toată lumea știe rolul pe care l-a jucat Franța în istoria acestei țări”, a reacționat ambasadorul francez.