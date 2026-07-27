ChatGPT, în centrul unui scandal uriaș. Întrebări despre arme biologice au primit răspunsuri detaliate, iar autoritățile nu au fost alertate

Publicat 27 iul. 2026, 22:26 Sursă The Wall Street Journal

Inteligența artificială se află din nou în centrul unei controverse, după ce o investigație publicată de The Wall Street Journal susține că unele versiuni ale ChatGPT au furnizat răspunsuri detaliate unor utilizatori interesați de fabricarea armelor biologice și a substanțelor toxice. Potrivit publicației americane, OpenAI a blocat ulterior conturile respective, însă nu a notificat autoritățile cu privire la aceste activități.

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