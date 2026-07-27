ChatGPT, în centrul unui scandal uriaș. Întrebări despre arme biologice au primit răspunsuri detaliate, iar autoritățile nu au fost alertate

Inteligența artificială se află din nou în centrul unei controverse, după ce o investigație publicată de The Wall Street Journal susține că unele versiuni ale ChatGPT au furnizat răspunsuri detaliate unor utilizatori interesați de fabricarea armelor biologice și a substanțelor toxice. Potrivit publicației americane, OpenAI a blocat ulterior conturile respective, însă nu a notificat autoritățile cu privire la aceste activități.
Dezvăluirile apar într-un moment în care autoritățile și companiile din domeniul inteligenței artificiale discută tot mai intens despre riscurile pe care le pot genera modelele AI dacă sunt folosite în scopuri periculoase.
Întrebări despre agenți patogeni, ricină și arme biologice
Conform The Wall Street Journal, experți în biologie și combaterea terorismului au analizat conversații purtate cu ChatGPT și au constatat că unele întrebări formulate de utilizatori erau extrem de specifice și vizau dezvoltarea unor arme biologice sau obținerea unor substanțe letale.
Printre solicitările identificate s-au numărat întrebări despre modalități de aerosolizare a agenților patogeni, astfel încât aceștia să poată fi transformați într-o ceață infecțioasă. Alte persoane au cerut informații despre modificarea virusului rujeolei pentru a obține o variantă rezistentă la vaccin.
Potrivit investigației, în astfel de situații chatbotul a oferit instrucțiuni.
Un alt caz prezentat de publicația americană vizează un utilizator care a întrebat cum poate fi preparată ricina, o substanță extrem de toxică, interzisă prin tratatele internaționale. După ce a primit explicații detaliate, utilizatorul ar fi făcut referire la intenția de a-și ucide părinții.
OpenAI a blocat conturile, dar nu a alertat autoritățile
The Wall Street Journal susține că OpenAI a identificat aceste conturi și le-a suspendat, însă nu a informat autoritățile despre respectivele conversații.
În prezent, Statele Unite nu au o legislație federală care să oblige companiile de inteligență artificială să raporteze utilizatorii care solicită informații privind fabricarea armelor sau elaborarea unor planuri ce pot reprezenta amenințări la adresa siguranței naționale.
Potrivit publicației, angajați actuali și foști angajați ai unor importante laboratoare de inteligență artificială, inclusiv OpenAI, afirmă că numărul solicitărilor privind atacuri cu victime multiple este în creștere, iar unele modele AI pot genera planuri considerate credibile.
Investigația precizează că situațiile analizate au fost descoperite în urma unor conversații purtate la începutul anului 2026.
Temeri privind folosirea inteligenței artificiale în scopuri periculoase
Îngrijorările nu se limitează doar la OpenAI. Potrivit informațiilor prezentate de The Wall Street Journal, utilizatori interesați de arme biologice au adresat întrebări similare și chatboturilor Claude, dezvoltat de Anthropic, Gemini, creat de Google, precum și Grok, modelul companiei lui Elon Musk, recent integrat în SpaceX.
Publicația precizează că nu este clar dacă respectivele conversații reprezentau încercări reale de a obține informații pentru fabricarea unor arme sau doar teste menite să verifice limitele acestor sisteme de inteligență artificială.
Companiile colaborează cu autoritățile, dar nu au obligații legale de raportare
Subiectul utilizării inteligenței artificiale pentru dezvoltarea unor arme biologice este urmărit de mai mult timp și la nivelul administrației americane.
Potrivit The Wall Street Journal, oficiali ai Casei Albe și ai Departamentului Apărării au discutat încă din perioada administrației Biden despre posibilitatea ca modelele AI să devină un ghid practic pentru dezvoltarea armelor biologice.
Între timp, Departamentul Comerțului al SUA a restricționat utilizarea în afara țării a două modele dezvoltate de Anthropic, măsură care a determinat compania să blocheze accesul internațional la acestea.
OpenAI, Anthropic și alte companii din domeniu susțin că lucrează împreună cu autoritățile înaintea lansării noilor modele și că suspendă sau restricționează conturile utilizatorilor care desfășoară activități considerate suspecte.
Cu toate acestea, în prezent nu există nicio lege federală și niciun ordin executiv care să oblige dezvoltatorii de inteligență artificială să raporteze autorităților utilizatorii care solicită informații despre modalități de a răni sau ucide persoane.
Pe lângă riscurile asociate armelor biologice, chatboturile au stârnit îngrijorări și în privința posibilității de a furniza informații persoanelor care plănuiesc atacuri armate, alimentând dezbaterea privind limitele și responsabilitățile inteligenței artificiale.