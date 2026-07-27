Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Doi militari beți au furat o blindată de 15 tone și au făcut prăpăd pe străzi. Mai multe mașini au fost distruse - VIDEO

Doi militari beți au furat o blindată de 15 tone

Doi militari beți au furat o blindată de 15 tone

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 22:55

Două vehicule au fost distruse complet, iar alte mașini au fost avariate după ce doi militari britanici, aflați în stare de ebrietate, au furat o blindată de 15 tone și au ieșit cu ea pe străzile din apropierea unei baze militare. Incidentul s-a petrecut în orașul Perham Down, lângă cazarma Swinton, și este anchetat de autorități.

Blindata militară a fost furată din cazarmă

Potrivit publicației britanice The Sun, cei doi militari aparțin Regimentului 26 și au sustras vehiculul blindat de tip Bulldog în jurul orei locale 1:00, în noaptea de joi spre vineri.

După ce au ieșit cu blindata pe străzile orașului, șoferul a avut dificultăți în a controla vehiculul pe o stradă îngustă, mărginită de mașini parcate.

Blindata, care măsoară peste 5,2 metri lungime și aproximativ 2,75 metri lățime, poate atinge viteze de peste 50 km/h.

Mașini distruse după trecerea vehiculului militar

În timpul deplasării, vehiculul militar a lovit mai multe autoturisme parcate. În urma impacturilor, două mașini au fost distruse complet, iar alte vehicule au suferit avarii importante.

Imaginile publicate de The Sun surprind o dubă și un SUV grav deformate după ce au fost lovite de blindată.

Un locuitor din zonă a filmat întreaga scenă de la fereastra locuinței sale, după ce vehiculul militar a intrat cu viteză pe strada aflată în apropierea cazărmii.

Deși a fost implicată în mai multe coliziuni, blindata nu a suferit avarii.

Militarii s-au întors în cazarmă după incident

După ce au părăsit zona în care au provocat distrugerile, cei doi militari au parcat blindata într-o parcare, apoi s-au întors în cazarma Swinton, potrivit aceleiași surse.

Ulterior, Poliția Militară Regală a intervenit și i-a reținut pe cei doi. Primul militar a fost arestat în dormitorul său în cursul dimineții, iar la scurt timp a fost reținut și cel de-al doilea.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, însă autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili toate împrejurările în care blindata militară a fost sustrasă și folosită pe drumurile publice.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

militarivehicul blindat

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe