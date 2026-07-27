Doi militari beți au furat o blindată de 15 tone și au făcut prăpăd pe străzi. Mai multe mașini au fost distruse - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 22:55

Două vehicule au fost distruse complet, iar alte mașini au fost avariate după ce doi militari britanici, aflați în stare de ebrietate, au furat o blindată de 15 tone și au ieșit cu ea pe străzile din apropierea unei baze militare. Incidentul s-a petrecut în orașul Perham Down, lângă cazarma Swinton, și este anchetat de autorități.

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