Incendiu la metroul din Barcelona: zeci de răniți după ce un tren a rămas blocat într-un tunel plin de fum VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 07:43

Un incendiu izbucnit luni după-amiază la catenara liniei L1 a metroului din Barcelona, între stațiile El Clot și Glòries, a provocat momente de panică și evacuarea de urgență a sute de călători. Un tren a rămas blocat într-un tunel inundat de fum, iar pasagerii au fost nevoiți să parcurgă pe jos aproximativ 200 de metri până la peron, ghidându-se cu lanternele telefoanelor mobile.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiu metroubarcelonatrenfum