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Incendiu la metroul din Barcelona: zeci de răniți după ce un tren a rămas blocat într-un tunel plin de fum VIDEO

Incendiu metrou/ Captură video

Incendiu metrou/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 07:43

Un incendiu izbucnit luni după-amiază la catenara liniei L1 a metroului din Barcelona, între stațiile El Clot și Glòries, a provocat momente de panică și evacuarea de urgență a sute de călători. Un tren a rămas blocat într-un tunel inundat de fum, iar pasagerii au fost nevoiți să parcurgă pe jos aproximativ 200 de metri până la peron, ghidându-se cu lanternele telefoanelor mobile.

Un incendiu produs la infrastructura electrică a liniei L1 a metroului din Barcelona a dus la întreruperea circulației și la evacuarea de urgență a stațiilor El Clot și Glòries. Incidentul s-a produs luni după-amiază și a mobilizat un număr important de echipe de intervenție.

Totul s-a întâmplat după ce un tren a rămas imobilizat în tunel, care s-a umplut rapid de fum. Pasagerii au fost evacuați pe jos, deplasându-se aproximativ 200 de metri până la peron, în condiții de vizibilitate redusă, folosind lumina telefoanelor mobile.

Potrivit autorităților, aproximativ 130 de persoane au fost evaluate de echipele medicale la fața locului. Mai mulți călători au prezentat simptome de inhalare de fum, iar zeci au fost transportați la spitale din Barcelona pentru investigații și tratament.

Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului și ventilarea tunelurilor, iar circulația pe segmentul afectat al liniei L1 a fost suspendată pe durata operațiunilor.

Cauza izbucnirii incendiului este în curs de investigare. Primele informații indică posibilitatea ca o porțiune din căptușeala tunelului să se fi desprins și să fi afectat catenara, declanșând incendiul.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii incidentului și pentru a evalua eventualele deficiențe ale infrastructurii metroului din Barcelona.

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