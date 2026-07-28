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Extern· 1 min citire
Incendiu la metroul din Barcelona: zeci de răniți după ce un tren a rămas blocat într-un tunel plin de fum VIDEO
Incendiu metrou/ Captură video
Un incendiu izbucnit luni după-amiază la catenara liniei L1 a metroului din Barcelona, între stațiile El Clot și Glòries, a provocat momente de panică și evacuarea de urgență a sute de călători. Un tren a rămas blocat într-un tunel inundat de fum, iar pasagerii au fost nevoiți să parcurgă pe jos aproximativ 200 de metri până la peron, ghidându-se cu lanternele telefoanelor mobile.
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