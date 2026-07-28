Macron, despre incendiile din Franța: „Este cea mai dificilă situație de după Al Doilea Război Mondial”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 07:23

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că incendiile de vegetație din regiunea Gironde reprezintă cea mai gravă situație cu care s-a confruntat Franța de la Al Doilea Război Mondial. Peste 60.000 de hectare au fost mistuite de flăcări, iar autoritățile avertizează că lupta cu focul este departe de a se încheia.

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