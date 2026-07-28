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Macron, despre incendiile din Franța: „Este cea mai dificilă situație de după Al Doilea Război Mondial”

Incendii Franța

Incendii Franța

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 07:23

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că incendiile de vegetație din regiunea Gironde reprezintă cea mai gravă situație cu care s-a confruntat Franța de la Al Doilea Război Mondial. Peste 60.000 de hectare au fost mistuite de flăcări, iar autoritățile avertizează că lupta cu focul este departe de a se încheia.

”Ne confruntăm cu un incendiu fără precedent”, a afirmat luni preşedintele francez în timpul vizitei sale în regiunea Gironde, afectată de incendii, potrivit France24.

”Aceasta este cea mai dificilă situaţie de la al Doilea Război Mondial încoace”, a spus el, menţionând că peste 60.000 de hectare au ars deja. „Vom câştiga această bătălie împreună”, a declarat Macron în timpul vizitei sale în zona afectată de incendiu.

Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a îndemnat pe pompieri să „rămână puternici” în timp ce luptau luni pentru a ţine sub control un incendiu de proporţii uriaşe, avertizând că lupta va dura mult timp, dar promiţând: „Vom câştiga această bătălie împreună”.

În timpul unei vizite la un centru de coordonare a eforturilor masive de stingere a incendiului, Macron a aflat că incendiul din sud-vest a fost extrem de imprevizibil, transformându-se uneori într-o furtună de foc care se autoalimenta.

El a lăudat echipele de pompieri care au oprit avansul focului după zile consecutive de propagare a flăcărilor, dar a avertizat că bătălia nu este încă câştigată.

Preşedintele francez a promis „că va reconstrui un alt fel de pădure”, adăugând că „săptămânile următoare vor fi grele”.

Incendiul din vestul oraşului Bordeaux, care a devastat 42.000 de hectare de pădure de pini şi a distrus 240 de locuinţe începând de miercuri, s-a atenuat după o ploaie măruntă din timpul nopţii, dar nu a fost încă stins. 

 

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