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Extern· 2 min citire
Macron, despre incendiile din Franța: „Este cea mai dificilă situație de după Al Doilea Război Mondial”
Incendii Franța
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că incendiile de vegetație din regiunea Gironde reprezintă cea mai gravă situație cu care s-a confruntat Franța de la Al Doilea Război Mondial. Peste 60.000 de hectare au fost mistuite de flăcări, iar autoritățile avertizează că lupta cu focul este departe de a se încheia.
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