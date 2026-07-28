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Frații Tate cer eliberarea pe cauțiune în SUA și contestă extrădarea în Marea Britanie

Frații Tate/ Profimedia

Frații Tate/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 10:16

Influencerii Andrew și Tristan Tate vor depune până la 5 august o cerere de eliberare pe cauțiune din închisoarea federală din Miami, unde sunt reținuți în așteptarea unei decizii privind extrădarea lor în Marea Britanie, au anunțat avocații apărării, citați de Reuters. Audierea în care instanța americană va analiza solicitarea este programată pentru 13 august.

Cei doi frați încearcă să obțină eliberarea din detenție în timp ce contestă cererea autorităților britanice de a fi extrădați pentru a răspunde unor acuzații de viol, agresiune și complicitate la trafic în scopul exploatării sexuale.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, de 38 de ani, au fost arestați la Miami pe 18 iulie. O zi mai târziu, Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie a anunțat formularea unor noi acuzații care vizează presupuse infracțiuni comise între iulie 2010 și august 2017 asupra a patru presupuse victime.

Frații Tate, foști kickboxeri cu dublă cetățenie americană și britanică, resping toate acuzațiile și susțin că sunt nevinovați.

Autoritățile britanice încearcă să obțină extrădarea acestora pentru a răspunde atât noilor acuzații, cât și celor formulate anterior, care includ infracțiuni de viol și trafic de persoane în legătură cu alte trei presupuse victime. Un mandat de arestare pe numele lor a fost emis de o instanță britanică în ianuarie 2024, însă cei doi nu s-au prezentat în fața instanței pentru a răspunde acuzațiilor.

Arestarea din Statele Unite reprezintă cel mai recent episod din seria de probleme judiciare cu care se confruntă frații Tate, cunoscuți pentru prezența lor în mediul online și pentru conținutul controversat promovat pe platformele de socializare.

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