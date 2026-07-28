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Extern· 2 min citire
Frații Tate cer eliberarea pe cauțiune în SUA și contestă extrădarea în Marea Britanie
Frații Tate/ Profimedia
Influencerii Andrew și Tristan Tate vor depune până la 5 august o cerere de eliberare pe cauțiune din închisoarea federală din Miami, unde sunt reținuți în așteptarea unei decizii privind extrădarea lor în Marea Britanie, au anunțat avocații apărării, citați de Reuters. Audierea în care instanța americană va analiza solicitarea este programată pentru 13 august.
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