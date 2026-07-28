Alertă la granița cu Rusia. Finlanda își închide spațiul aerian din sud din cauza amenințării dronelor

Forțele de Apărare ale Finlandei au închis marți o porțiune a spațiului aerian de pe coasta de sud, în apropierea graniței cu Rusia, ca măsură de precauție împotriva riscului reprezentat de drone rătăcite, a declarat un purtător de cuvânt al armatei, citat de Reuters.
Finlanda restricționează traficul aerian și maritim din motive de securitate
Forțele de Apărare ale Finlandei au anunțat, printr-o postare pe platforma X, că au impus restricții temporare asupra traficului aerian și maritim în estul Golfului Finlandei. Potrivit agenției finlandeze YLE, măsura are caracter preventiv și este legată de valul de atacuri cu drone lansate de Ucraina asupra unor ținte din Rusia.
Statul Major General finlandez a explicat pentru YLE că închiderea unor zone maritime și a spațiului aerian este necesară pentru a permite intervenția în condiții de siguranță, în cazul în care drone implicate în atacuri și-ar modifica traiectoria și ar pătrunde în apropierea teritoriului finlandez.
Autoritățile au mai recurs la restricții similare în estul Golfului Finlandei, cea mai recentă măsură fiind aplicată în urmă cu o săptămână, în același context.
Rusia susține că a respins sute de drone, iar un bloc din apropierea Moscovei a fost avariat
Marți, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat pe Telegram că peste 390 de drone s-au îndreptat către regiunea capitalei ruse în intervalul dintre luni seara și marți dimineața. Potrivit acestuia, 81 dintre acestea au fost interceptate și doborâte în apropierea Moscovei.
În același timp, guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiev, a declarat că un bloc de locuințe din orașul Cehov a fost lovit într-un atac cu drone. El a publicat imagini care arată clădirea cu ferestre sparte și fum ieșind de la etajele superioare. Ulterior, primarul orașului, Mihail Sobakin, a precizat că incidentul nu s-a soldat cu victime.
Vorobiev a mai afirmat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus zeci de drone și în alte localități din regiunea Moscovei, inclusiv în Podolsk, Domodedovo și Kolomna.