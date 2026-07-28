Apple, dată în judecată după ce o aplicație falsă din App Store a furat criptomonede de 1,8 milioane de dolari

Trei utilizatori din Statele Unite au deschis un proces împotriva Apple, după ce ar fi pierdut criptomonede în valoare totală de aproximativ 1,8 milioane de dolari prin intermediul unei aplicații descărcate din App Store.
Procesul a fost intentat în California, iar reclamanții susțin că Apple a permis distribuirea unui portofel digital fals, care imita aplicația oficială Sparrow Bitcoin Wallet. Aplicația apăruse în magazinul oficial sub numele Sparrow Wallet, iar cei trei utilizatori afirmă că au considerat-o sigură tocmai pentru că fusese acceptată în App Store. Unul dintre ei ar fi pierdut criptomonede în valoare de 875.000 de dolari, al doilea aproximativ 840.000 de dolari, iar cel de-al treilea 120.000 de dolari.
În plângerea depusă în instanță, cei trei susțin că Apple i-a indus în eroare prin mesajele în care prezintă App Store drept o platformă controlată și sigură. Ei afirmă că aplicația falsă nu ar fi trebuit să treacă de procesul de verificare al companiei și că acceptarea acesteia în magazinul oficial le-a creat impresia că portofelul digital era legitim. Apple folosește de mai mulți ani argumentul siguranței pentru a justifica modul strict în care controlează aplicațiile disponibile pe iPhone, dar și comisioanele percepute dezvoltatorilor.
Compania a invocat același motiv și în dezbaterile legate de deschiderea ecosistemului către magazine alternative de aplicații, susținând că accesul terților ar putea crește riscurile pentru utilizatori.
Ce cer reclamanții
Cei trei utilizatori vor ca Apple să le plătească pierderile suferite și solicită introducerea unor avertismente mai clare privind riscurile asociate aplicațiilor descărcate din App Store. Cazul urmează să stabilească în ce măsură Apple poate fi trasă la răspundere pentru prejudiciile produse de aplicații frauduloase acceptate și distribuite prin propriul magazin digital.