O influenceriță a fost ucisă de soțul de care se despărțise. Femeia îl acuzase de pedofilie în trecut

O influenceriță în vârstă de 43 de ani a avut parte de un sfârșit tragic, după ce a fost împușcată mortal de soțul de care se despărțise recent.
Influencerița a fost împușcată mortal în propria locuință
Tragedia s-a produs în Oklahoma, Statele Unite, unde autoritățile au intervenit după un apel de urgență care anunța un incident grav. Potrivit anchetatorilor, operatorii serviciului 911 au auzit în timpul convorbirii țipetele unei femei, urmate de un zgomot asemănător unui foc de armă.
Ulterior, legătura telefonică s-a întrerupt, iar echipajele de poliție au fost trimise de urgență la adresă.
În scurt timp, un băiat a apelat la rândul său serviciul de urgență din locuința unui vecin și le-a spus polițiștilor că mama sa fusese împușcată de tatăl vitreg.
Polițiștii au găsit două persoane decedate
Ajunși la fața locului, oamenii legii au descoperit fără viață două persoane: influencerița Sara Gilson, cunoscută pe TikTok, și soțul ei, Jeremiah Duffey, cunoscut și sub numele de Shawn Duffey.
Ambele victime prezentau răni provocate prin împușcare în zona capului.
Primele concluzii ale anchetei indică faptul că este vorba despre o crimă urmată de sinucidere, însă investigațiile continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.
Sara Gilson îl acuzase public pe soțul ei
Cu aproximativ două săptămâni înainte de tragedie, Sara Gilson publicase pe TikTok un videoclip în care făcea acuzații extrem de grave la adresa soțului său, de care urma să divorțeze.
În descrierea clipului, femeia scria că se pregătește pentru momentul în care va apărea un documentar despre soțul ei, după ce a aflat că acesta ar fi implicat în fapte de natură sexuală asupra minorilor.
Ulterior, influencerița a completat mesajul spunând că și-ar fi dorit ca totul să fie doar o glumă.
Ordin de protecție emis înainte de tragedie
Potrivit autorităților americane, cu aproximativ o lună înainte de incident, o adolescentă și unul dintre părinții acesteia au reclamat comportamentul nepotrivit al lui Jeremiah Duffey, care activa ca antrenor al unei echipe de baschet.
În urma sesizării, polițiștii au discutat cu Sara Gilson și au îndrumat-o să solicite un ordin de protecție de urgență.
Cererea a fost aprobată pe 10 iunie, iar bărbatului i-a fost interzis să se apropie de femeie și de locuința acesteia.
Comunitatea online, în stare de șoc
Sara Gilson era urmărită de peste 30.000 de persoane pe TikTok, unde își documenta viața de zi cu zi și împărtășea experiențe personale.
După tragedie, rețelele sociale au fost inundate de mesaje de condoleanțe și de solidaritate cu familia victimei.
Autoritățile au anunțat că fiul influenceriței a fost preluat temporar de serviciile de protecție a copilului, fiind ulterior încredințat unui părinte care nu a fost implicat în incident. Sara Gilson lasă în urmă doi copii, iar ancheta continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs această tragedie.