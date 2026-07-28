Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Regiunea Moscovei, ținta unui atac masiv. Ucraina a lansat aproximativ 400 de drone-FOTO
FOTO: X
Regiunea Moscovei a fost vizată în noaptea de luni spre marți de un atac cu peste 390 de drone ucrainene, a declarat marți primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, într-o postare pe Telegram, potrivit AFP.
Citește și
- 09:04Apple, dată în judecată după ce o aplicație falsă din App Store a furat criptomonede de 1,8 milioane de dolari
- 09:03Rusia amenință cu represalii după expulzarea unui diplomat rus din România
- 07:57Atac cu drone asupra Moscovei. Trei aeroporturi au impus restricții de zbor
- 07:43Incendiu la metroul din Barcelona: zeci de răniți după ce un tren a rămas blocat într-un tunel plin de fum VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News