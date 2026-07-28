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Regiunea Moscovei, ținta unui atac masiv. Ucraina a lansat aproximativ 400 de drone-FOTO

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 09:28

Regiunea Moscovei a fost vizată în noaptea de luni spre marți de un atac cu peste 390 de drone ucrainene, a declarat marți primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, într-o postare pe Telegram, potrivit AFP.

Apărarea antiaeriană a interceptat majoritatea dronelor

Majoritatea vehiculelor aeriene fără pilot au fost interceptate și neutralizate cu mult înainte de a ajunge deasupra capitalei ruse, iar 81 dintre acestea au fost doborâte în timp ce se apropiau de Moscova, a anunțat primarul orașului.

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a precizat pe aceeași platformă de socializare că atacul a provocat pagube la un bloc de locuințe și la mai multe case, fără a fi raportate victime.

Potrivit acestuia, sistemele de apărare antiaeriană au distrus alte câteva zeci de drone în localitățile Podolsk, Domodedovo și Kolomna.

„Toate serviciile operative sunt mobilizate și acționează în regim intens”, a transmis Vorobiov.

Presupuse ținte și restricții pe aeroporturile din Moscova

Canalul ucrainean de Telegram „Exilenova Plus” susține că fabrica de oțel „Hydrostalkonstruktsiya” din orașul Cehov a fost lovită în timpul atacului, în timp ce sistemele ruse de apărare aeriană încercau să respingă valul de drone.

Totodată, ar fi fost vizat și un centru logistic situat în apropierea unui depozit Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, obiect al mai multor atacuri ucrainene în ultimele zece zile.

În urma incidentelor, autoritatea rusă pentru aviație civilă, Rosaviatsia, a suspendat temporar decolările și aterizările pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo și Jukovski, din apropierea Moscovei.

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