Regiunea Moscovei, ținta unui atac masiv. Ucraina a lansat aproximativ 400 de drone-FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 09:28

Regiunea Moscovei a fost vizată în noaptea de luni spre marți de un atac cu peste 390 de drone ucrainene, a declarat marți primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, într-o postare pe Telegram, potrivit AFP.

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