Întâlnire crucială Zelenski-Trump la Casa Albă. Apărarea antiaeriană și sprijinul SUA, pe agenda discuțiilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 09:55

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns marți în Statele Unite pentru o întâlnire cu omologul său american Donald Trump, în cadrul unei vizite menite să consolideze sprijinul Washingtonului pentru Kiev. Liderul ucrainean a anunțat că principala prioritate a discuțiilor va fi întărirea apărării antiaeriene și cooperarea strategică dintre cele două țări.

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