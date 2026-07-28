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Extern· 2 min citire
Întâlnire crucială Zelenski-Trump la Casa Albă. Apărarea antiaeriană și sprijinul SUA, pe agenda discuțiilor
Volodimir Zelenski și Donald Trump/ Profimedia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns marți în Statele Unite pentru o întâlnire cu omologul său american Donald Trump, în cadrul unei vizite menite să consolideze sprijinul Washingtonului pentru Kiev. Liderul ucrainean a anunțat că principala prioritate a discuțiilor va fi întărirea apărării antiaeriene și cooperarea strategică dintre cele două țări.
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