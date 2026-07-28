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Întâlnire crucială Zelenski-Trump la Casa Albă. Apărarea antiaeriană și sprijinul SUA, pe agenda discuțiilor

Volodimir Zelenski și Donald Trump/ Profimedia

Volodimir Zelenski și Donald Trump/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 09:55

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns marți în Statele Unite pentru o întâlnire cu omologul său american Donald Trump, în cadrul unei vizite menite să consolideze sprijinul Washingtonului pentru Kiev. Liderul ucrainean a anunțat că principala prioritate a discuțiilor va fi întărirea apărării antiaeriene și cooperarea strategică dintre cele două țări.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat marți la Casa Albă pentru o întâlnire cu Donald Trump, într-un moment în care Ucraina încearcă să obțină un sprijin suplimentar din partea Statelor Unite în războiul cu Rusia.

Liderul de la Kiev a anunțat marți dimineață că a ajuns în SUA și a precizat că principalul obiectiv al vizitei este consolidarea apărării antiaeriene și aprofundarea cooperării strategice cu Washingtonul.

„Prioritatea noastră numărul unu este apărarea antibalistică și cooperarea strategică cu Statele Unite”, a transmis Zelenski.

Întâlnirea dintre cei doi lideri este programată la ora locală 09:30 (16:30, ora României) și are loc într-un context de escaladare a conflictului. Atât Ucraina, cât și Rusia și-au intensificat atacurile aeriene cu rază lungă de acțiune, în timp ce eforturile diplomatice ale Statelor Unite pentru încheierea conflictului rămân blocate, la mai bine de patru ani de la începutul invaziei ruse.

În noaptea de luni spre marți, autoritățile ruse au anunțat că peste 390 de drone ucrainene au atacat regiunea Moscovei.

Relațiile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump au fost marcate de tensiuni în trecut, însă, potrivit oficialilor americani, în ultimele săptămâni președintele SUA și-a manifestat o deschidere mai mare față de liderul ucrainean.

Înaintea întâlnirii, Zelenski și-a exprimat speranța că Statele Unite vor continua să sprijine Ucraina și că cele două părți vor putea contribui la încheierea războiului „printr-o pace demnă”.

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