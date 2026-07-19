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Justitie· 1 min citire
Frații Tate, arestați la Miami. Noi acuzații de trafic de persoane
Fratii Tate, arestati în România (imagine de arhiva)
Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați la Miami după ce Marea Britanie a cerut extrădarea lor pentru noi acuzații grave de viol și trafic de persoane. Cei doi frați au dublă cetățenie, britanică și americană.
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