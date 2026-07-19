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Justitie· 2 min citire

14 ani de anchetă pentru o ucidere din culpă. Caz șocant la Vâlcea, care arată cum moare, de fapt, justiția la parchete

Tribunalul din Râmnicu Vâlcea

Tribunalul din Râmnicu Vâlcea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 12:19
Sursăse intampla in valcea

Verdict șocant la Râmnicu Vâlcea, în cazul unei persoane care a murit în 2012, după ce a fost lovită de o mașină. După 14 ani, timp în care dosarul de omor din culpă s-a tot plimbat, cel considerat vinovat a scăpat de orice pedeapsă, prin prescrierea faptei, Mai mult, familia victimei a fost nevoită să plătească și cheltuielile judiciare.

Ancheta, care într-un sistem funcțional ar fi trebuit finalizată în câteva luni sau câțiva ani, a durat 14 ani și s-a încheiat fără condamnare sau achitare: dosarul a fost clasat de procuror pe motiv de prescripție, arată o anchetă Se întâmplă în Vâlcea.

În aprilie 2026, familia victimei – Florentina Dură și Valentin Ștefan Dură – a contestat clasarea în instanță. Pe 15 iulie, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a respins definitiv plângerea, menționând că fapta este prescrisă. Cei doi au fost obligați să plătească 100 de lei fiecare drept cheltuieli judiciare. Minuta consemnează respingerea plângerii și obligarea la plata acestor sume.

Motivarea instanței

Documentele arată că durata excesivă a anchetei este legată de proceduri greoaie, expertize tehnice întârziate și un sistem construit pentru protecția extinsă a persoanelor acuzate. Cu toate acestea, dosarul a rămas timp de 14 ani la parchet, fără să ajungă vreodată în fața unui complet de judecată.

Responsabilitatea procedurală

Ordonanța de clasare din 2 martie 2026 poartă semnătura procurorului Laurențiu Streza, fost procuror-șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, devenit ulterior inspector judiciar – funcție în care verifică activitatea altor magistrați.

Cazul contrazice discursul public frecvent potrivit căruia dosarele se prescriu „la instanță”: aici, dosarul nu a ajuns niciodată în judecată, fiind blocat integral în etapa de urmărire penală.

Consecințe

După 14 ani, moartea victimei a rămas nepedepsită, iar familia a primit un răspuns oficial conform căruia nimeni nu este tras la răspundere. Singura cale rămasă este sesizarea CEDO, pentru posibila încălcare a dreptului la viață și a dreptului la un proces echitabil.

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