14 ani de anchetă pentru o ucidere din culpă. Caz șocant la Vâlcea, care arată cum moare, de fapt, justiția la parchete

Publicat 19 iul. 2026, 12:19 Sursă se intampla in valcea

Verdict șocant la Râmnicu Vâlcea, în cazul unei persoane care a murit în 2012, după ce a fost lovită de o mașină. După 14 ani, timp în care dosarul de omor din culpă s-a tot plimbat, cel considerat vinovat a scăpat de orice pedeapsă, prin prescrierea faptei, Mai mult, familia victimei a fost nevoită să plătească și cheltuielile judiciare.

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