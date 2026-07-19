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Justitie· 2 min citire
14 ani de anchetă pentru o ucidere din culpă. Caz șocant la Vâlcea, care arată cum moare, de fapt, justiția la parchete
Tribunalul din Râmnicu Vâlcea
Publicat19 iul. 2026, 12:19
Sursăse intampla in valcea
Verdict șocant la Râmnicu Vâlcea, în cazul unei persoane care a murit în 2012, după ce a fost lovită de o mașină. După 14 ani, timp în care dosarul de omor din culpă s-a tot plimbat, cel considerat vinovat a scăpat de orice pedeapsă, prin prescrierea faptei, Mai mult, familia victimei a fost nevoită să plătească și cheltuielile judiciare.
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