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Justitie· 1 min citire
Cei șase suspecți în fraudă uriașă cu vechime de muncă, cercetați în libertate
Fraudă cu vechimea în muncă
Noi informații în dosarul fraudelor cu pensii din București. Cei șase suspecți reținuți inițial au fost eliberați și vor fi cercetați în libertate, după ce procurorii au dispus măsura controlului judiciar.
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