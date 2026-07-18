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Justitie· 1 min citire

Cei șase suspecți în fraudă uriașă cu vechime de muncă, cercetați în libertate

Fraudă cu vechimea în muncă

Fraudă cu vechimea în muncă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 13:47

Noi informații în dosarul fraudelor cu pensii din București. Cei șase suspecți reținuți inițial au fost eliberați și vor fi cercetați în libertate, după ce procurorii au dispus măsura controlului judiciar.

Potrivit DIICOT, aceștia ar fi făcut parte dintr-o rețea bine organizată care falsifica documente privind vechimea în muncă, astfel încât sute de persoane să obțină pensii sau majorări ilegale.

Anchetatorii spun că doritorii plăteau între 15.000 și 50.000 de lei pentru documentele false, iar dosarele erau „rezolvate” prin intermediul unor persoane cu acces la sistem.

Investigația arată că peste 860 de pensii ar fi fost făcute „la comandă”, prejudiciul estimat depășind 7 milioane de lei. În total, 20 de persoane sunt cercetate, printre care și doi funcționari publici.

Procurorii continuă audierile, iar dosarul rămâne deschis, cu posibile noi inculpări.

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