De ce nu trebuie să aștepți să ți se facă sete?

Scris de Andreea Damian Publicat: 17 iul. 2026, 13:27

Când temperaturile trec de 30 de grade Celsius, organismul pierde rapid apă prin transpirație pentru a-și menține temperatura normală. Tocmai de aceea, medicii recomandă să nu aștepți senzația de sete înainte de a bea apă, deoarece aceasta apare atunci când deshidratarea a început deja să se instaleze.

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