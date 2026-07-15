Advertising
Advertising
Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce mâncăm mai mult când suntem stresați?
Stresul ridică nivelul de cortizol, iar creierul caută rapid o recompensă ușoară — de-aici pofta bruscă de dulce sau de sărat, chiar și fără foame reală. Nicole Păcuraru explică, la Realitatea Medicală, ce se întâmplă exact în corp când stresul ne împinge spre frigider și cum deosebim foamea adevărată de cea emoțională.
Citește și
- 09:10Dezechilibrele care schimbă funcționarea organismului
- 21:14Doi roboți umanoizi au operat pentru prima dată un pacient viu. Experimentul care poate revoluționa medicina
- 17:40Insula viitorului prinde contur. Totul este construit pentru ca oamenii să trăiască mai sănătos
- 13:58Canicula și medicamentele: tratamentele care pot deveni periculoase pe timp de căldură. Cum trebuie păstrate corect
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News