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Sanatate· 2 min citire

Ce virusuri au potențialul de a provoca o nouă pandemie. Ce arată catalogul global al factorilor patogeni

Organizația Mondială a Sănătătii

Organizația Mondială a Sănătătii

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 23:51

Un nou catalog internațional al virusurilor dezvăluie care patogeni reprezintă, în prezent, cel mai mare risc pentru apariția unei viitoare pandemii. Datele, analizate de epidemiologi, pot ajuta la anticiparea modului în care ar putea arăta următorul virus capabil să se răspândească rapid la nivel global.

Potrivit cercetătorilor, în fiecare an sunt identificate două sau trei virusuri complet noi, care nu au mai fost observate la oameni. Ritmul este relativ constant încă din anii 1960, iar majoritatea acestor virusuri trec neobservate și rămân menționate doar în articole medicale de specialitate, scrie Ars Technica.

La polul opus, virusuri precum HIV‑1 (1983) și SARS‑CoV‑2 (2020) au precedat două pandemii devastatoare — SIDA și COVID‑19 — care au provocat zeci de milioane de victime la nivel global.

Experții avertizează asupra profilului viitoarei „boli X”

În ultimii ani, tot mai multe virusuri considerate până acum obscure încep să atragă atenția epidemiologilor. Două dintre ele au intrat deja în atenția publică: Hantavirusul Andes, responsabil pentru un focar recent izbucnit pe un vas de croazieră, și Ebolavirusul Bundibugyo, care se răspândește în prezent în Africa Centrală.

Aceste virusuri sunt periculoase, dar nu au profilul necesar pentru a declanșa o pandemie globală.

Ce virus NU poate provoca o pandemie — și ce virus ar putea

Cercetătorii subliniază că Andes și Bundibugyo nu au potențial pandemic. În schimb, un virus nou, înrudit cu rujeola, ar putea declanșa o urgență globală mult mai gravă decât COVID‑19, din cauza transmisibilității extrem de ridicate.

Acesta a fost exact cazul SARS‑CoV‑2, foarte asemănător cu coronavirusul SARS, dar provenit separat din lilieci.

Organizația Mondială a Sănătății avertizase încă din 2018 că un coronavirus de tip SARS ar putea fi „boala X”. De aceea, comunitatea științifică a reacționat imediat la primele semne ale COVID‑19, iar pe viitor se apreciază că detectarea rapidă a virusurilor emergente ar putea reduce dramatic impactul unei viitoare pandemii, salvând vieți și economii.

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