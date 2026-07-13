Ce virusuri au potențialul de a provoca o nouă pandemie. Ce arată catalogul global al factorilor patogeni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 23:51

Un nou catalog internațional al virusurilor dezvăluie care patogeni reprezintă, în prezent, cel mai mare risc pentru apariția unei viitoare pandemii. Datele, analizate de epidemiologi, pot ajuta la anticiparea modului în care ar putea arăta următorul virus capabil să se răspândească rapid la nivel global.

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