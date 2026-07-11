Alexandru Rogobete cere o Românie unită: „Trebuie să alegem oamenii înaintea orgoliilor”

Fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susține că România nu poate merge înainte prin ură, conflicte și împărțirea oamenilor în tabere. Social-democratul spune că țara se poate ridica doar atunci când oamenii aleg să lucreze împreună și să caute soluții, în loc să își consume energia luptând unii împotriva altora.
„O ţară nu se ridică din ură. O ţară se ridică atunci când oamenii aleg să construiască împreună. Nu putem construi viitorul României fugind la nesfârşit de trecut. Dar nici nu putem rămâne prizonierii lui. Prea mult timp am fost învăţaţi să ne privim unii pe alţii prin prisma greşelilor, a etichetelor şi a conflictelor. Prea mult timp am căutat vinovaţi, în loc să căutăm soluţii. Adevărul este că nicio ţară nu se ridică din resentimente. O ţară se ridică atunci când oamenii aleg să construiască împreună”, a scris fostul ministru al Sănătăţii, social-democratul Alexandru Rogobete, pe Facebook.
Alexandru Rogobete: Presiunea din viața publică este un privilegiu
Alexandru Rogobete spune că a învățat repede, în viața publică, faptul că presiunea nu trebuie văzută ca o povară. În opinia sa, aceasta arată că oamenii își pun speranțele într-un om și îi încredințează responsabilitatea unor decizii care le pot schimba viața.
”Înseamnă că oamenii îşi pun speranţele în tine. Înseamnă că ai responsabilitatea unor decizii care schimbă destine. Şi da, uneori greşim. Dar o greşeală nu trebuie privită ca un eşec, ci ca o lecţie. Ca un pas înainte. Ca dovada că ai avut curajul să faci, nu doar să vorbeşti”, arată Rogobete.
Ce înseamnă demnitatea publică în viziunea lui Rogobete
Social-democratul consideră că demnitatea publică înseamnă mai mult decât ocuparea unei funcții sau deținerea unui titlu. Aceasta presupune puterea de a uni oamenii atunci când altora le este mai ușor să îi dezbine și alegerea dialogului în locul urii.
Alexandru Rogobete spune că nu își dorește o țară împărțită între oameni considerați „buni” și oameni considerați „răi”, ci o Românie în care fiecare persoană de bună-credință să își găsească locul.
Mesajul lui Alexandru Rogobete pentru o Românie unită
Fostul ministru al Sănătății susține că schimbarea unei țări nu poate fi făcută într-o singură zi și nici de un singur om. În opinia sa, o Românie mai bună se construiește prin muncă, responsabilitate, curaj și prin alegerea oamenilor înaintea orgoliilor.
”Eu nu vreau o Românie împărţită între cei „buni” şi cei „răi”. Vreau o Românie în care fiecare om de bună-credinţă are loc la aceeaşi masă. O Românie în care nu ne mai consumăm energia luptând unii împotriva altora, ci construind împreună. Lupta pentru o ţară mai bună nu se câştigă într-o zi şi nici printr-un singur om. Se câştigă în fiecare zi, prin curaj, muncă, responsabilitate şi prin puterea de a nu renunţa la visul unei Românii unite. Trebuie sǎ alegem oamenii înaintea orgoliilor, construcţia înaintea conflictului şi speranţa înaintea fricii. Pentru că acesta este sensul demnităţii publice: să laşi România mai bună decât ai găsit-o. O sǎ fie bine!”, mai scrie Rogobete în postare.